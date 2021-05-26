Можно всей семьей: нутрициолог рассказала, как легко провести детокс в домашних условиях

Слово детокс в весеннее время слышно со всех сторон. Но далеко не все понимают, что стоит за понятим "детоксикация организма". Оказывается, чтобы провести ее в домашних условиях, просто-напросто нужно выбросить из меню определенные продукты.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Гормональное здоровье напрямую зависит от 3 китов:
Именно детокс в любом его проявлении прекрасно справляется со всеми тремя задачами: восстанавливает микрофлору, помогает работе печени, помогает избавиться от застоев в кишечнике, которые иногда копятся там годами, отравляя нас изнутри и приводя к усталости и гормональным дисбалансам.
Нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита
Ежедневный стул может ни о чем не говорить. Ко мне обращалась женщина с диареей, у которой при обследовании обнаружили много застоев в кишечнике! Поэтому детокс - это наше все.
Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)
Как провести детокс самостоятельно:
Можно всей семьей просто на 5-14 дней убрать из меню такие продукты:
Что остается: