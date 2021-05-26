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Можно всей семьей: нутрициолог рассказала, как легко провести детокс в домашних условиях

Автор: Татьяна Турчаникова

Слово детокс в весеннее время слышно со всех сторон. Но далеко не все понимают, что стоит за понятим "детоксикация организма". Оказывается, чтобы провести ее в домашних условиях, просто-напросто нужно выбросить из меню определенные продукты.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Детокс и гормональный баланс

Гормональное здоровье напрямую зависит от 3 китов:

  • правильная микрофлора,
  • своевременное и регулярное опорожнение кишечника,
  • здоровая печень.

Именно детокс в любом его проявлении прекрасно справляется со всеми тремя задачами: восстанавливает микрофлору, помогает работе печени, помогает избавиться от застоев в кишечнике, которые иногда копятся там годами, отравляя нас изнутри и приводя к усталости и гормональным дисбалансам.

Нутрициолог назвала один-единственный продукт от целлюлита

Ежедневный стул может ни о чем не говорить. Ко мне обращалась женщина с диареей, у которой при обследовании обнаружили много застоев в кишечнике! Поэтому детокс - это наше все.

Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)

Как провести детокс самостоятельно:

Можно всей семьей просто на 5-14 дней убрать из меню такие продукты:

  • кофе и черный чай, пуэр,
  • все сладости (максимум - 1 фрукт в день),
  • красное мясо,
  • птицу,
  • алкоголь,
  • все мучное,
  • все продукты с глютеном,
  • все крупы,
  • все молочное,
  • все полуфабрикаты.

Что остается:

  • зелень - чем больше, тем лучше,
  • 1 фрукт в день,
  • орехи и семечки (не более 3 горстей в день),
  • все овощи (и даже с высоким ГИ) - чем больше, тем лучше,
  • рыба, морепродукты и яйца (не более 250 грамм в сутки или 2 яиц),
  • все бобовые,
  • все масла холодного отжима и авокадо,
  • вода и любой травяной чай без кофеина.

Напомним, эндокринолог рассказала, под какие звуки лучше всего засыпать.

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