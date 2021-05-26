Можно всей семьей: нутрициолог рассказала, как легко провести детокс в домашних условиях

Детокс и гормональный баланс

Гормональное здоровье напрямую зависит от 3 китов:

правильная микрофлора,

своевременное и регулярное опорожнение кишечника,

здоровая печень.

Именно детокс в любом его проявлении прекрасно справляется со всеми тремя задачами: восстанавливает микрофлору, помогает работе печени, помогает избавиться от застоев в кишечнике, которые иногда копятся там годами, отравляя нас изнутри и приводя к усталости и гормональным дисбалансам.

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Ежедневный стул может ни о чем не говорить. Ко мне обращалась женщина с диареей, у которой при обследовании обнаружили много застоев в кишечнике! Поэтому детокс - это наше все.

Чем больше зелени - тем лучше (фото: pexels.com)

Как провести детокс самостоятельно:

Можно всей семьей просто на 5-14 дней убрать из меню такие продукты:

кофе и черный чай, пуэр,

все сладости (максимум - 1 фрукт в день),

красное мясо,

птицу,

алкоголь,

все мучное,

все продукты с глютеном,

все крупы,

все молочное,

все полуфабрикаты.

Что остается: