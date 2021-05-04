Від небажаної до небезпечної: якою косметикою не можна користуватися вагітним - список

Майбутні і годуючі мами можуть користуватися косметикою з пептидами і навіть з кислотами, але ось від ретиноїдів краще відмовитися.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
Яна розповіла, що заборона в цей період пов'язана з гормональними змінами. Гормональний фон змінюється і реакцію на звичні засоби не завжди можна передбачити.
"Переважна частина догляду не потрапляє в організм. Ризики, як правило, несе мати (алергія, реакція на засоби), плід в цьому плані знаходиться в безпеці (виняток становлять тільки: заборонені засоби)", - розповіла Яна.
Іноді косметика може бути небезпечною (фото: pexels.com)
Вагітним і годуючим жінкам заборонені
Третиноїн - може надавати тератотоксичну дію (негативно впливає на плід). Тому організація служб тератологічної інформації (OTIS) радить припинити його використання за 1 місяць до спроби завагітніти. Немає даних про те, що косметичні ретиноїди впливають на плід, але якщо ви переживаєте з цього приводу, краще не ризикувати.
Гідрохінон - найсильніший відбілюючий агент. Але оскільки він токсичний, його не варто використовувати навіть не вагітним.
Салонні пілінги містять великий % кислот і проникають глибоко в шкіру. Тому вагітним вони протипоказані.
Не бажані для використання вагітними
Хімічні фільтри в SPF-кремах. Не тому, що вони потрапляють у кров (не був на 100% встановлений зв'язок між їх попаданням в кров і шкодою для організму), але тому, що вони можуть бути негативно сприйняті шкірою вагітних. Краще не ризикувати.
Масло бергамота надає естрогенну дію і посилює пігментацію.
Органічна (натуральна косметика), як відомо, найсильніший алерген і подразник. ⠀
Косметика, яка допустима для використання вагітними⠀
Кислоти для домашнього використання. ВНА до 2%, АНА до 10% (бажано, мигдальна і молочна, гліколеву краще уникати) і азелаїнова кислота до 10% і тільки в засобах для домашнього використання (той же аптечний Азелік вже не підійде).
Фізичні фільтри в SPF-кремах не просто дозволені, а обов'язкові, тому що руйнівна сила УФ-променів доходить і до генів.
Вітамін С (не більше 15%) і ніацинамід (не більше 10%) - головні "відбілювачі" шкіри. Пігментація - невід'ємна частина вагітності (за рідкісними винятками). Вона проявляється в процесі гормональної перебудови і проходить зазвичай після закінчення годування. Але ці 2 компоненти допоможуть її скоротити.
Пептид нешкідливі і допомагають "підтягнути" обличчя.