Від небажаної до небезпечної: якою косметикою не можна користуватися вагітним - список

Яна розповіла, що заборона в цей період пов'язана з гормональними змінами. Гормональний фон змінюється і реакцію на звичні засоби не завжди можна передбачити.

"Переважна частина догляду не потрапляє в організм. Ризики, як правило, несе мати (алергія, реакція на засоби), плід в цьому плані знаходиться в безпеці (виняток становлять тільки: заборонені засоби)", - розповіла Яна.

Іноді косметика може бути небезпечною (фото: pexels.com)

Вагітним і годуючим жінкам заборонені

Третиноїн - може надавати тератотоксичну дію (негативно впливає на плід). Тому організація служб тератологічної інформації (OTIS) радить припинити його використання за 1 місяць до спроби завагітніти. Немає даних про те, що косметичні ретиноїди впливають на плід, але якщо ви переживаєте з цього приводу, краще не ризикувати.

- може надавати тератотоксичну дію (негативно впливає на плід). Тому організація служб тератологічної інформації (OTIS) радить припинити його використання за 1 місяць до спроби завагітніти. Немає даних про те, що косметичні ретиноїди впливають на плід, але якщо ви переживаєте з цього приводу, краще не ризикувати. Гідрохінон - найсильніший відбілюючий агент. Але оскільки він токсичний, його не варто використовувати навіть не вагітним.

- найсильніший відбілюючий агент. Але оскільки він токсичний, його не варто використовувати навіть не вагітним. Салонні пілінги містять великий % кислот і проникають глибоко в шкіру. Тому вагітним вони протипоказані.

Не бажані для використання вагітними

Хімічні фільтри в SPF-кремах. Не тому, що вони потрапляють у кров (не був на 100% встановлений зв'язок між їх попаданням в кров і шкодою для організму), але тому, що вони можуть бути негативно сприйняті шкірою вагітних. Краще не ризикувати.

Не тому, що вони потрапляють у кров (не був на 100% встановлений зв'язок між їх попаданням в кров і шкодою для організму), але тому, що вони можуть бути негативно сприйняті шкірою вагітних. Краще не ризикувати. Масло бергамота надає естрогенну дію і посилює пігментацію.

надає естрогенну дію і посилює пігментацію. Органічна (натуральна косметика), як відомо, найсильніший алерген і подразник. ⠀

Косметика, яка допустима для використання вагітними⠀