От нежелательной до опасной: какой косметикой нельзя пользоваться беременным - список

Яна рассказала, что запрет в этот период связаны с гормональными изменениями. Гормональный фон меняется и реакцию на привычные средства не всегда можно предугадать.

"Подавляющая часть ухода не попадает в организм. Риски, как правило, несет мать (аллергия, реакция на средства), плод в этом плане находится в безопасности (исключение составляют только: запрещенные средства)", - рассказала Яна.

Иногда косметика может быть опасной (фото: pexels.com)

Беременным и кормящим женщинам запрещены

Третиноин - может оказывать тератотоксичное действие (отрицательно влияет на плод). Поэтому Организация служб тератологической информации (OTIS) советует прекратить его использование за 1 месяц до попытки забеременеть. Нет данных о том, что косметические ретиноиды влияют на плод, но если вы переживаете на этот счет, лучше не рисковать.

- может оказывать тератотоксичное действие (отрицательно влияет на плод). Поэтому Организация служб тератологической информации (OTIS) советует прекратить его использование за 1 месяц до попытки забеременеть. Нет данных о том, что косметические ретиноиды влияют на плод, но если вы переживаете на этот счет, лучше не рисковать. Гидрохинон - сильнейший отбеливающий агент. Но т. к. он токсичен, его не стоит использовать даже не беременным.

- сильнейший отбеливающий агент. Но т. к. он токсичен, его не стоит использовать даже не беременным. Салонные пилинги содержат большой % кислот и проникают глубоко в кожу. Поэтому беременным они противопоказаны.

Нежелательны для использования беременными

Химические фильтры в spf-кремах. Не потому, что они попадают і кровь (не была на 100 % установлена связь между их попаданием в кровь и вредом для организма), но потому, что они могут быть негативно восприняты кожей беременяшек. Лучше не рисковать.

Не потому, что они попадают і кровь (не была на 100 % установлена связь между их попаданием в кровь и вредом для организма), но потому, что они могут быть негативно восприняты кожей беременяшек. Лучше не рисковать. Масло бергамота оказывает эстрогенное действие и усугубляет пигментацию.

оказывает эстрогенное действие и усугубляет пигментацию. Органическая (натуральная косметика), как известно, сильнейший аллерген и раздражитель. ⠀

Косметика, которая допустима для использования беременными⠀