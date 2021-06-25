Нутриціолог назвала топ швидких, корисних і смачних сніданків для всієї родини

Я сама мучилася цим питанням довгі роки. Мій сніданок складався з магазинного сирка і кави з вершками або який-небудь швидкорозчинної каші. Не дивно, що моє обличчя і спина були покриті прищами всіх кольорів веселки, незважаючи на вік "під тридцять". Та й енергії вистачало максимум на 2 години, а потім мені знову хотілося їсти.

Корисний сніданок - який він? (фото: pexels.com)

Згодом я зрозуміла, що сніданок повинен бути не тільки натуральним, але і ситним. І калорії тут ні при чому!⠀

Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, у великій кількості клітковини і в так званій "поживної цінності". Під поживною цінністю я розумію не кількість калорій, а багатство їжі на мінеральні речовини, корисні жири, білок і правильні вуглеводи.

Всі вони - складові енергетичного балансу:⠀

Білок постачає нас енергією і стимулює вироблення правильних гормонів, що відповідають за гарний настрій.

Жири стабілізують цукор в крові.

А правильні вуглеводи дають клітинам паливо для функціонування.

До речі, це одна з причин, по якій я проти всіх видів дієт, повністю виключають ту чи іншу категорію продуктів.

Від булок до хлібців: нутриціолог розповіла, чи можна їсти хліб при схудненні

Чому ж ще важлива поживна цінність сніданку?

Тілу потрібно не тільки паливо, але і вітаміни з мінералами. Без них в клітці не відбудеться хімічний ланцюжок процесів "вироблення енергії з надійшла глюкози". Тут вкрай важливі вітаміни групи В, магній, цинк, залізо, хром, селен та інші речовини.

У світлі цієї інформації очевидно, що сніданок із серії "бутерброд з сиром і маслом" не може наситити вас надовго. Як, втім, і вівсяна каша. У ній катастрофічно не вистачає жирів і білка!

Приклади корисних, швидких і смачних сніданків: