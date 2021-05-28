Користь чи шкода: Нутриціолог розповіла, скільки хвилин в день можна перебувати на сонці

Тому що саме за допомогою сонячного світла ми активуємо серотонін. Причому, відбувається це, коли сонячне світло потрапляє на сітківку ока. Так що це і привід не поспішати надягати сонячні окуляри, якщо світить сонечко.

Навіть якщо ви живете в сонячній країні, типу Іспанії або Італії. В ідеалі, потрібно перебувати на сонці без затемнюючих окулярів від 30 хвилин в день - саме таку кількість рекомендує наука. Не менше!

Бувати на сонці потрібно щодня (фото: pexels.com)

Чому саме 20 хвилин? Припускаю вашу зайнятість і розумію, що наш мозок необхідно перехитрити. Коли ми собі говоримо, що це" всього 20 хвилин "і" я тільки на трошки вийду погуляти, а потім відразу повернуся до роботи", то мозок, як правило, послаблює хватку і дозволяє вам вийти з-за робочого столу / з дому.

Якщо ж ви скажете йому "Мені потрібно гуляти 30 хвилин в день", він вам, швидше за все, відповість: "нам ніколи! Посуд немитий, вечеря не приготований, звіт не дописаний і вся робота не перероблена. Куди зібралася?! Спочатку дороби, а потоооом...".

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Що буває потім, ми прекрасно знаємо! Недороблена робота (просто тому, що вона ніколи не закінчується), Нова гора посуду (є то ми не перестаємо), звіт не дописаний... Ну, хіба що вечеря приготований. І то-не факт. Загалом, гуляємо по 20 хвилин в день, а там - як вийде.