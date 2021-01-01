Січень 2021 принесе кардинальні зміни цим знакам Зодіаку: весь список

Січень 2021 року стане для багатьох представників зодіакального сузір'я місяцем кардинальних змін і оновлень.

Що чекає всі знаки Зодіаку в січні і як потрібно провести перший місяць року розповіла астролог Василіса Володіна на своїй сторінці в Instagram.

Овен

Болісні спроби взяти з боєм жорстко поставлені цілі будуть позбавляти вас сил у першій половині січня, але вже з 16 числа ви придумаєте собі абсолютно нове коло завдань і кинетеся воювати з ними.

Телець

Дайте собі тиждень свят, а потім – вперед! Час настав. Перші два тижні буде пекельно важко, а потім ви звикнете і все у вас вийде.

Близнюки

Нарешті ви зможете безперешкодно зайнятися улюбленою справою – по-дитячому безпосереднім освоєнням не по-дитячому величезних просторів. Хтось дочекається поїздки, хтось дорветься до знань, хтось відчує політ і звільнення.

Рак

Любовні перспективи, перетинаючись з заздрістю близьких людей, створять суперечливу ситуацію. Не впадайте у свою звичайну переживательність, щоб не стати жертвою стресу в останній тиждень місяця.

Лев

Чи напружено, на знос, працювати, трудитися на благо інших. Або страждати, киснути та хворіти. Вибір січня так собі, але, схоже, іншого немає. Зараз краще покірливо підкорятися обставинам, ніж протестувати собі на шкоду.

Діва

Протягом усього місяця вам доведеться стикатися з тим, чого не вчили в школі. Будьте готові відкритися новому, забудьте про шаблони та ігноруйте легкий жах від відчуття нескінченної галасливої ярмарки навколо.

Терези

Тих, хто молодше 16 років, прошу відійти від екранів. Січень буде місяцем еротичних відносин з життям. Від нових спокусливих знайомств і двозначних ситуацій до "або життя тебе, або ти його". Постарайтеся отримати задоволення.

Скорпіон

На цей раз вам краще не влаштовувати особистих революцій, а знайти, до кого можна приєднатися в якості послідовника або наслідувача. Вважайте, що бути не головним зараз і не тягнути на себе ковдру – це ваш життєвий урок.

Стрілець

Ваш січень ознаменується дрібною суєтою в професійній області, значно підвищиться нервозність. Причому "авторами" напружених ситуацій в основному ті, чия значущість у вашому житті під великим питанням. Хто взагалі всі ці люди навколо?

Козоріг

Якщо щось і може утримати в січні від того, щоб негайно вирушити в рознос, так це самоповага і пам'ять про те, що репутація вам далася нелегко. А дітей від необачних вчинків стримуйте, зменшуючи фінансування.

Водолій

Чекайте важливих подій у сімейному колі. Вони будуть раптовими, можливо приголомшливими для вас, але точно відкривають нову главу життя. А нове ви дуже любите.

Риби

До 11 січня можете мріяти та розслаблятися спокійно. Життя не зможе обіграти в ці дні спокою. А вже з 12 вмикайте повний форсаж, з'ясовуйте стосунки з конкурентами та недоброзичливцями без всякого сорому. Переслідуйте ворогів і не забудьте звернутися за допомогою до впливових друзів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали головні небезпеки для кожного знака Зодіаку у 2021 році.

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