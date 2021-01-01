Январь 2021 принесет кардинальные перемены этим знакам Зодиака: весь список

Январь 2021 года станет для многих представителей зодиакального созвездия месяцем кардинальных перемен и обновлений.

Что ждет все знаки Зодиака в январе и как нужно провести первый месяц года рассказала астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram.

Овен

Мучительные попытки взять с боем жестко поставленные цели будут лишать вас сил в первой половине января, но уже с 16 числа вы придумаете себе совершенно новый круг задач и броситесь воевать уже с ними.

Телец

Дайте себе недельку праздников, а потом – вперед! Время пришло. Первые две недели будет адски сложно, а потом вы привыкнете и все у вас получится.

Близнецы

Наконец-то вы сможете беспрепятственно заняться любимым делом – по-детски непосредственным освоением не по-детски огромных пространствам. Кто-то дождется поездки, кто-то дорвется до знаний, кто-то ощутит полет и освобождение.

Рак

Любовные перспективы, пересекаясь с завистью близких людей, создадут противоречивую обстановку. Не впадайте в свою обычную переживательность, чтобы не стать жертвой стресса в последнюю неделю месяца.

Лев

Или напряженно, на износ, работать, трудиться на благо других. Или страдать, киснуть и болеть. Выбор января так себе, но, похоже, другого нет. Сейчас лучше смиренно подчинится обстоятельствам, чем протестовать себе во вред.

Дева

В течении всего месяца вам придется сталкиваться с тем, чему не учили в школе. Будьте готовы открыться новому, забудьте про шаблоны и игнорируйте легкий ужас от ощущения бесконечной шумной ярмарки вокруг.

Весы

Тех, кто младше 16 лет, прошу отойти от экранов. Январь будет месяцем эротических отношений с жизнью. От новых соблазнительных знакомств и двусмысленных ситуаций до "или жизнь тебя, или ты ее". Постарайтесь получить удовольствие.

Скорпион

На этот раз вам лучше не устраивать личных революций, а найти, к кому можно присоединиться в качестве последователя или подражателя. Считайте, что быть не главным сейчас и не тянуть на себя одеяло – это ваш жизненный урок.

Стрелец

Ваш январь ознаменуется мелкой суетой в профессиональной области, значительно повысится нервозность. Причем "авторами" напряженных ситуаций будут в основном те, чья значимость в вашей жизни под большим вопросом. Кто вообще все эти люди вокруг?

Козерог

Если что-то и может удержать в январе от того, чтобы немедленно пуститься вразнос, так это самоуважение и память о том, что репутация вам далась нелегко. А детей от опрометчивых поступков удерживайте, урезая финансирование.

Водолей

Ждите важных событий в семейном кругу. Они будут внезапными, возможно потрясающими вас, но точно открывают новую главу жизни. А новое вы очень любите.

Рыбы

До 11 января можете мечтать и расслабляться спокойно. Жизнь не сможет вас обыграть в эти дни покоя. А уже с 12 включайте полный форсаж, выясняйте отношения с конкурентами и недоброжелателями без всякого стеснения. Преследуйте врагов и не забудьте обратиться за помощью к влиятельным друзьям.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали главные опасности для каждого знака Зодиака в 2021 году.

А также мы рассказывали о том, кому в 2021 году Металлический Бык принесет много денег и удачу.