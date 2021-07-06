Один келих за вечерею: нутриціолог розповіла, чи можна пити алкоголь щодня

Алкоголь знижує ресурси печінки, яка займається активацією і деактивацією всіх гормонів в тілі. Якщо на печінку лягає додаткове навантаження у вигляді алкоголю, то вона..." кидає " гормональні справи - і кидається рятувати ваше тлінне тіло від найсильнішого отрути етилового спирту. Він, на жаль, є у всьому алкоголі, навіть в благородному вині і шампанському.

Випивши навіть келих вина або шампанського, доводиться розплачуватися гормональними дисбалансами в тій чи іншій мірі. За деякими даними така зупинка "гормональних робіт" відбувається на 3 доби.

Це - головна причина, по якій я раджу не пити спиртне кожен день. Навіть якщо це "всього 1 келих вина".

Навіть найдорожче шампанське впливає на гормони (фото: pexels.com)

Чим ще небезпечний алкоголь

Також алкоголь містить величезну кількість легко засвоюваних цукрів, які збивають для початку інсулін, а потім кортизол, прогестерон, андрогени і навіть естрогени.

Як? На жаль, дуже просто: зростає інсулін, зростає кортизон, знижується прогестерон, підвищуються естрогени і андрогени. Втім, солодощі та випічка з білого борошна мають такий самий ефект.

Крім цього, за рахунок впливу на цукор в крові, алкоголь погіршує якість сну, знижуючи фазу глибокого сну, коли ми відновлюємося найбільш ефективно.

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Також страждає виробництво таких важливих гормонів, як мелатонін (відповідає за гарний настрій і відновлення клітин, має ефект антиейдж) і лептин (відповідає за насичення і не дає нам переїдати).

Ну і вишенька на торті: алкоголь знижує обмін речовин, спонукаючи щитовидну залозу виробляти більше гормону RT3 (зворотний Т3) - антагоніста гормону швидкого метаболізму Т3.

"І що? Тепер зовсім не пити?"

Ну чому ж?! Якщо ви, як і я, любитель красивоъ вечері в ресторані з келихом вина, то і залиште алкоголь для особливих випадків.