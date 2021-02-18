Олег Винник розповів, чому не їздить в Росію: завжди буде боліти

Винник зізнався, що досі часто до нього надходять запити про проведення концертів в Росії, але він завжди відмовляє. Іноді навіть пропонують виступити на якомусь заводі, де ніхто не буде знімати, щоб про це ніхто не знав.

"Про це вже говорити несерйозно. Як можна собі це уявити. Олег зараз полетів до Росії, виступив і повернувся назад", - зазначив Винник.

На що Гордон заявив, що українські артисти постійно їздять в Росію і там співають, чому ж все ж він так не робить.

"Це ж не артист вибирає, це людина вибирає... Я не можу дозволити собі речі, ті, які для мене тяжкі, але не тільки мені тяжкі, вони всім тяжкі", - відповів співак.

Також Винник прокоментував те, що він опинився у базі "Миротворця" після того, як взяв участь у проєкті російської музичного гурту "Мир 519".

Він розповів, що йому запропонували виступити з промовою за мир на українській та російській мові. Йому також показали список учасників, в якому був Леонардо Ді Капріо та інші світові артисти, включаючи російських.

"Я подивився (список, -ред.), що начебто незаангажовані. Все реально, сайт, все як має бути. І я взяв участь у цій акції з метою дати якусь частинку любові і меседжу добра і щастя, а потім мене, скажімо, засудили. Ну і запхали мене в цей "Миротворець", - розповів Олег.

Олег Винник розповів про концерти в Росії (відео: YouTube)