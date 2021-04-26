RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Палаццо - два сантиметри від підлоги, кльош - максі: стиліст показала, якою має бути довжина брюк

Автор: Тетяна Турчанікова

Штани будуть виглядати неохайно або "підстрелено", якщо невдало вибрати довжину.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Стиліст показала, яка довжина брюк буде оптимальною для тієї чи іншої моделі, щоб виріб сіы ідеально. Так, штани-"сигарети" потрібно вибирати довжиною до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметри від підлоги, кюлоти - до середини ікри, а кльош мають бути максі.

Якою повинна бути довжина брюк, в залежності від моделі.

1. Штани-палаццо важливо вибрати правильної довжини, щоб вони не виглядали недбало та "не підмітали" підлогу.

2. Штани кльош повинні бути максимум 2 сантиметри від підлоги.

3. Кюлоти вибирайте до середини ікри.

4. Штани з розрізами - максильно допустимої довжини.

5. "Сигарети" - до середини щиколотки.

6. Також важливо стежити, щоб зазор між брюками і взуттям не з'їдав зріст.

Довжина брюк - це важливо (instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст показала, які сукні варто вибирати на літо 2021: вирізи в самих несподіваних місцях і міні.

Не пропустіть також: стиліст розставила крапки над i - тілесні колготки для "селючок" чи ні?

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України трендстилист