Палаццо - два сантиметра от пола, клеш - макси: стилист показала, какой должна быть длина брюк

Брюки будут смотреться неопрятно или "подстреленно", если неудачно выбрать длину.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Стилист показала, какая длина брюк будет оптимальной для той или иной модели, чтобы изделие село идеально. Так, брюки-"сигареты" нужно выбирать длиной до щиколотки, палаццо - 1-2 сантиметра от пола, кюлоты - до середины икры, а клеш должны быть макси.
1. Брюки-палаццо важно выбрать правильной длиный, чтобы они выглядели небрежно и "не подметали" пол.
2. Брюки клеш должны быть максимум 2 сантиметра от пола.
3. Кюлоты выбирайте до середины икры.
4. Брюки с разрезами - максильно допустимой длины.
5. "Сигареты" - до середины щиколотки.
6. Также важно следить, чтобы зазор между брюками и обувью не съедал рост.
Длина брюк - это важно (instagram.com/tatvolkova)
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