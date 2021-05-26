Хустка у волоссі: стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021

Стиліст показала, як носити головний аксесуар літа 2021. Купити його можна в будь-яких магазинах з аксесуарами і масмаркеті.

Як носити хустку в волоссі цього літа

1. Обв'язувати хусткою високий пучок волосся.

2. Носити хустку разом з низьким хвостом. Зверніть увагу, що сережки-кільця актуальні і з пучком, і з хвостом.

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3. Низький пучок теж відмінний варіант для хустки.

4. Також хустку стилісти радять вплітати в косу.

Як носити хустку цього літа - поради стиліста (фото: instagram.com/kate_yourstylist)