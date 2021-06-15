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Для плюс-сайз і не тільки: стиліст показала, як одягатися, щоб виглядати стрункішою

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі ми знаємо, є речі, які "повнять", навіть якщо ви - худа і струнка модель. А є речі, які роблять "стрункішою" - і Ви отримуєте компліменти з приводу фігури, навіть якщо точно знаєте, що набрали пару зайвих кіло.

У своєму Instagram стиліст Ксенія Пуртова розповіла, як одягатися, щоб завжди здаватися ще стрункішою.

Хочете навчитися оформляти свою фігуру? Я вирішила вам показати, як можна виглядати краще за допомогою одягу і нехитрих правил. Цей простий інструмент, щоб виглядати ще стрункішою!

Як одягатися, щоб виглядати стрункіше

1. Вибирайте широкі бретелі на топах

2. Забудьте про "глухі коміри".

3. Якщо жакет - то напівприталений.

4. Вибирайте матові фактури.

5. Вибирайте "правильні" шорти.

Андре Тан показав, яка довжина одягу ідеально підійде різним типам фігури: схема

6. Одягайтеся по фігурі.

7. Джинси вибирайте вільного крою.

Ці прості правила зроблять вас стрункішими (фото: instagram.com/shopwithme.blog)

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