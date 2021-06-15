Для плюс-сайз и не только: стилист показала, как одеваться, чтобы выглядеть стройнее

Все мы знаем, есть вещи, которые "полнят", даже если вы - худая и стройная модель. А есть вещи, которые "стройнят" - и вы получаете комплименты по поводу фигуры, даже если точно знаете, что набрали пару лишних кило.
В своем Instagram стилист Ксения Пуртова рассказала, как одеваться, чтобы всегда казаться еще стройнее.
Хотите научиться оформлять свою фигуру? Я решила вам показать, как можно выглядеть лучше с помощью одежды и нехитрых правил. Этот простой инструмент, чтобы выглядеть еще стройнее!
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее
1. Выбирайте широкие бретели на топах
2. Забудьте про "глухие воротники".
3. Если жакет - то полуприталенный.
4. Выбирайте матовые фактуры.
5. Выбирайте "правильные" шорты.
Андре Тан показал, какая длина одежды идеально подойдет разным типам фигуры: схема
6. Одевайтесь по фигуре.
7. Джинсы выбирайте посвободнее.
Эти простые правила сделают вас стройнее (фото: instagram.com/shopwithme.blog)
Раньше мы писали, как носят "папины" сандалии летом 2021 топовые фешн-блогеры.