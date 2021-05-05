Як перемогти залежність від цукру: п'ять прийомів від дієтолога

"Існують нехитрі інструменти в боротьбі з цукровою залежністю.

5 прийомів, які допоможуть відучити себе від солодкого⠀

1. Додайте жири в свій раціон

Горіхи, насіння, жирна риба, масла холодного віджиму, вершкове масло - ці продукти вам просто необхідні. Чому? Непереборна тяга до солодкого - це часто нестача жирів в раціоні.

2. Дозвольте собі шоколад

Замініть молочний шоколад на темний з вмістом какао не менше 80 % і з'їдайте по 10-20 грам, в разі крайньої необхідності. Розділіть плитку на 10 частин і кожен шматочок запакуйте окремо. Коли рука потягнеться за черговою порцією шоколаду, у вас буде час подумати, а не зайва вона, поки будете розгортати фольгу.

3. Випийте чай з солодким смаком

М'ята, фенхель, лакриця. Можна також спробувати щось кисленьке типу гібіскуса. Якщо ви живете в Данії або Німеччині, то тут величезний вибір трав'яних сумішей. Мова саме про чай з трав з солодкуватим смаком. Без меду або цукру!

Як відмовитися від солодощів (фото: pexels.com)

4. Не забувайте про натуральні "цукрозамінники"

Відмінно підійдуть морквина і мигдаль. Тут і клітковина, і вітаміни, і жири, і глюкоза. Мигдаль містить аж 6,5% цукру! Звідси і цей солодкуватий смак. Але на відміну від тістечок або варення, він надзвичайно багатий вітамінами, мінералами і корисними жирами. Бонус: вітамін А в поєднанні з жирами засвоюється набагато краще.

5. Зробіть корисні мафіни без доданого цукру і борошна за моїм рецептом. Коли вам захочеться тістечко - з'їжте маленький мафін. Це, звичайно,не чізкейк, але смак солодкий. А горіхи в складі послужать жирами, надовго наситять і сповільнять викид інсуліну в кров.

Можна обернути кожен мафін і заморозити поштучно. Якщо працюєте в офісі - беріть по 1 штуці з собою на роботу. Поки дійдете до роботи - він розморозиться. Головне не робити це кожен день, щоб не перетворити в звичку, сьогодні з'їжте маффін, завтра горіхи, післязавтра шоколад...",- порадила нутриціолог.