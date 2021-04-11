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Переможець "Голос країни" одужав від коронавірусу і розповів про хвору матір

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 18:38
Переможець "Голос країни" одужав від коронавірусу і розповів про хвору матір Фото: Роман Сасанчин (instagram.com/sasanchyn_official)
Автор: Роман Мирончук

19-річний переможець шоу "Голос країни" і "Голос країни. Діти" Роман Сасанчин в минулому місяці потрапив до лікарні після того, як захворів на коронавірус. Тепер він вже здоровий і розповів про самопочуття мами, яка теж хворіє.

Радісною новиною про своє одужання співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

Він подякував своїй дівчині за допомогу і турботу. Вони разом приїхали з Києва в Тернопіль, щоб знаходиться біля матері хлопця і допомагати їй. При цьому дівчина Романа кожен день готує його мамі бульйони, супи і все, про що просить її жінка.

В одному з коментарів він написав, що мама йде по трохи на поліпшення, але поки ще перебуває у важкому стані.

Він також вдячний лікарям, які допомагають його матері.

"Завдяки цим людям я зміг вже через досить багато часу посміхнутися на фото. Щиро сподіваюся, що зовсім скоро зможу зробити гарне фото зі своєю рідною мамою. Всім дуже дякую за підтримку", - написав Роман.

Переможець &quot;Голос країни&quot; одужав від коронавірусу і розповів про хвору матір

Роман Сасанчин з мамою (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Артист також опублікував фотографію зі своєю дівчиною.

Переможець &quot;Голос країни&quot; одужав від коронавірусу і розповів про хвору матір

Роман Сасанчин з мамою (фото: instagram.com/sasanchyn_official)

Користувачі мережі побажали мамі хлопця якнайшвидшого одужання і зазначили, що у нього гарна дівчина.

  • Рада бачити здорових та усміхнених. Хай все буде добре і у мами!
  • Ви дуже гарна пара! Молодці! Бережіть один одного!
  • У тебе гарна дівчина!
  • Рома, міцного здоров'я тобі і твоїй родині, бережіть себе, нехай вам Бог помагає;
  • Які милі;
  • Красиві!

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