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Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходиться

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 08:23
Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходиться Фото: Світлана Лобода розповіла, як почуває себе з COVID-19 (instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Світлана Лобода, яка підчепила коронавірус, показала фанатам, як себе почуває.

Вона опублікувала нове фото на сторінці Instagram, на якому продемонструвала свій стан.

"Вперше я зустріла вручення премії "ЖАРА music awards", лежачи в ліжку.
Тому особливо приємна Ваша любов і Ваше визнання. Що може бути краще для якнайшвидшого одужання, ніж позитивні емоції?" - написала виконавиця під фото.

На знімку артистка лежить на величезному ліжку, судячи з нього, їй не дуже добре.

Лобода висловила жаль, що вона не зможе виступити на врученні премії в Росії.

"Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі", - написала співачка.

Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходитьсяСвітлана Лобода показала, як хворіє на коронавірус (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що в Росії Світлану Лободу назвали співачкою року.

Як ми писали раніше, близько місяця тому Світлана Лобода таємно виступила в Києві на закритій вечірці.

Також ми писали про те, що нещодавно Лобода подала в суд на пластичного хірурга за поширення фейків.

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