Лобода, яка підчепила коронавірус, показала, в якому стані знаходиться

Співачка Світлана Лобода, яка підчепила коронавірус , показала фанатам, як себе почуває.

Вона опублікувала нове фото на сторінці Instagram , на якому продемонструвала свій стан.

"Вперше я зустріла вручення премії "ЖАРА music awards", лежачи в ліжку.

Тому особливо приємна Ваша любов і Ваше визнання. Що може бути краще для якнайшвидшого одужання, ніж позитивні емоції?" - написала виконавиця під фото.

На знімку артистка лежить на величезному ліжку, судячи з нього, їй не дуже добре.

Лобода висловила жаль, що вона не зможе виступити на врученні премії в Росії.

"Мені дуже шкода, що ми не змогли показати номер, який так довго готували для вас, але впевнена, що попереду нас чекають найяскравіші прем'єри і незабутні зустрічі", - написала співачка.

Світлана Лобода показала, як хворіє на коронавірус (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Відзначимо, що в Росії Світлану Лободу назвали співачкою року.