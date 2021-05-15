Показові маркери: ендокринолог розповіла, як перевірити стан печінки

Ферменти АЛТ (аланінамінотрансфераза) і АСТ (аспартатамінотрансфераза)

При пошкодженні печінки вони вище референсу і чим вище цифра, тим інтенсивніше відбувається процес руйнування (наприклад, при вірусному гепатиті показник вище норми в 10 і більше разів).⠀

Якщо показники підвищені, то для уточнення діагнозу розраховують коефіцієнт де Рітіса. Це відношення АСТ до АЛТ. Оптимум: 1,33-1,75 Од. / л.

Фермент лужна фосфатаза

Вище референсу вказує на патологію жовчовивідних шляхів, холестазі або вживання алкоголю напередодні.

Фермент ГГТ (гамма-глутамілтранспептидаза)

Оптимум - середина референса. Це каталізатор біохімічних процесів, вкрай важливий для метаболізму глутатіону - головного антиоксиданту в організмі.

Показник вище референсу означає відмирання тканин печінки, підшлункової залози і нирок через запалення, аутоімунного або онкологічного захворювання.

Підвищення ГГТ можуть спровокувати дискінезія жовчовивідних шляхів, жировий гепатоз, перебір з алкоголем, ускладнення СД, пієлонефрит і гломерулонефрит.

ГГТ - дуже чутливий маркер, якщо він вище референсу - потрібно з'ясовувати причину.

Аналізи (фото: pexels.com)

Загальний білірубін

Оптимум: середина референсу лабораторії. Вище референсу говорить про те, що білірубін не виводиться з організму, а накопичується в крові, часто при холестазі, патологіях жовчовивідних шляхів і гепатитах.

Протромбіновий індекс

Нижче референсу вказує на порушення роботи печінки.

Альбумін - білок, що виробляється печінкою

При гепатиті, цирозі та інших пошкодженнях клітин печінки його рівень в крові нижче референсу лабораторії.

Загальний білок

Оптимум 70-74 г / літр. Показник нижче референсу побічно вказує на порушення роботи печінки.