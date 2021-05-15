Показові маркери: ендокринолог розповіла, як перевірити стан печінки

Щоб перевірити, чи все в порядку з печінкою, варто здати біохімічний аналіз крові. А вже за його результатами можуть бути призначені додаткові дослідження.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Показові маркери стану печінки:
При пошкодженні печінки вони вище референсу і чим вище цифра, тим інтенсивніше відбувається процес руйнування (наприклад, при вірусному гепатиті показник вище норми в 10 і більше разів).⠀
Якщо показники підвищені, то для уточнення діагнозу розраховують коефіцієнт де Рітіса. Це відношення АСТ до АЛТ. Оптимум: 1,33-1,75 Од. / л.
Вище референсу вказує на патологію жовчовивідних шляхів, холестазі або вживання алкоголю напередодні.
Оптимум - середина референса. Це каталізатор біохімічних процесів, вкрай важливий для метаболізму глутатіону - головного антиоксиданту в організмі.
Показник вище референсу означає відмирання тканин печінки, підшлункової залози і нирок через запалення, аутоімунного або онкологічного захворювання.
Підвищення ГГТ можуть спровокувати дискінезія жовчовивідних шляхів, жировий гепатоз, перебір з алкоголем, ускладнення СД, пієлонефрит і гломерулонефрит.
ГГТ - дуже чутливий маркер, якщо він вище референсу - потрібно з'ясовувати причину.
Аналізи (фото: pexels.com)
Оптимум: середина референсу лабораторії. Вище референсу говорить про те, що білірубін не виводиться з організму, а накопичується в крові, часто при холестазі, патологіях жовчовивідних шляхів і гепатитах.
Нижче референсу вказує на порушення роботи печінки.
При гепатиті, цирозі та інших пошкодженнях клітин печінки його рівень в крові нижче референсу лабораторії.
Оптимум 70-74 г / літр. Показник нижче референсу побічно вказує на порушення роботи печінки.
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