Допомогло тисячам: нутриціолог назвала засіб для профілактики коронавірусу

Склад: солодка, таволга, чебрець, ягоди чорної бузини, листя берези, ісландський мох, безсмертник, шоломник, імбир, любов і турбота.

Дія: надає допомогу в комплексній терапії, полегшує відходження мокроти, сприяє відновленню ворсинок в легенях, підвищує імунітет, допомагає печінці і ниркам.

Інститут функціональної медицини США випустив рекомендації з лікування коронавірусу, куди входять солодка, шоломник, ягоди чеерной бузини.⠀

Чай на травах - на сторожі здоров'я (фото: pexels.com)

Спосіб застосування: заваріть в термосі 1 ст. л. на 1 ст. води. Настоюйте годину. Приймайте до 1 л в день. Отримуйте максимум користі трав.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, аутоімунні захворювання, вагітність, цитокіновий шторм.

З обережністю при годуванні грудьми - відстежуйте реакцію дитини. Варіант чаю без ягід чорної бузини для людей з аутоімунними захворюваннями і при годуванні груддю теж можливий.

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Чай можна приймати для профілактики. Це дає шанс на більш легке протікання хвороби. Але не довше 2 тижнів.

Чай буде працювати при дотриманні рекомендацій:⠀

Під час хвороби приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію, молочні продукти. Ці продукти підтримують запалення і погіршують перебіг хвороби.

Додатково:

- хрін з медом - по 1 ст. л. (допомагає виводити слиз і впоратися із запаленням легенів),

- імбирний чай (аналогічна дія),

- куркума - по 1/2 -1 ч. л. (протизапальні властивості),

- полин однорічний Annua Artemisia - настоянка, 1 ч. л. в день (застосовується при малярії). Або використовуйте відвар лавра,

- медичні гриби - чага, кордицепс, рейши,

- лецитин - до 3 ч. л. (підтримує роботу легенів і печінки),

- масло чорного кмину.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.