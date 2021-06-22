Допоможе відновитися після вірусу: нутриціолог розповів про користь олужування

На що здатне олужування харчування:

Допомогти в відновленні після Ковід: адже таке харчування покращує постачання клітин киснем, мозку - глюкозою, а також містить величезну кількість продуктів для відновлення печінки і жовчного.

Налагодити роботу гормональної системи за рахунок поліпшення роботи печінки, яка і займається метаболізмом гормонів.

Допомогти в роботі щитовидної залози, адже правильний кислотно-лужний баланс відповідає за засвоєння йоду - компонента першої необхідності для виробництва гормонів щитовидної залози.

Прибрати прищі: тому що це харчування стабілізує цукор в крові і інсулін. Якщо ж природа прищів бактеріальна - сприяє середовищі, в якій бактерії гинуть.

Усунути або знизити рецидиви кандиди, адже вона не любить лужне середовище, але живе в кислому.

Відновити тіло після курсу антибіотиків за рахунок харчування, яке годує корисну мікрофлору і вбиває патогенну.

Повернути енергію за рахунок кращого постачання клітин киснем.

Поліпшити сон: ощелачивание стабілізує цукор в крові, а також покращує засвоєння вітамінів з їжі. У тому числі магнію, який необхідний для глибокого сну.

Салати - це теж "лужна" їжа (фото: pexels.com)

Всього не перерахувати! Адже по суті правильний кислотно-лужний баланс - це запорука правильної роботи абсолютно всіх наших органів і тканин , а ще - правильне середовище для руйнування патогенів типу паразитів і грибків.

Від булок до хлібців: Нутриціолог розповіла, чи можна їсти хліб при схудненні

Що за допомогою олужування зробити не можна (або навіть протипоказано):