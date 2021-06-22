Допоможе відновитися після вірусу: нутриціолог розповів про користь олужування

Олужування організму, система харчування разом зі змінами в способі життя, при яких налагоджується кослотно-лужний баланс, допоможе повернути сили після коронавірусу та інших захворювань.
Але є також ряд обмежень, тому деяким людям "посилено олужуватися" не варто.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
На що здатне олужування харчування:
Допомогти в відновленні після Ковід: адже таке харчування покращує постачання клітин киснем, мозку - глюкозою, а також містить величезну кількість продуктів для відновлення печінки і жовчного.
Налагодити роботу гормональної системи за рахунок поліпшення роботи печінки, яка і займається метаболізмом гормонів.
Допомогти в роботі щитовидної залози, адже правильний кислотно-лужний баланс відповідає за засвоєння йоду - компонента першої необхідності для виробництва гормонів щитовидної залози.
Прибрати прищі: тому що це харчування стабілізує цукор в крові і інсулін. Якщо ж природа прищів бактеріальна - сприяє середовищі, в якій бактерії гинуть.
Усунути або знизити рецидиви кандиди, адже вона не любить лужне середовище, але живе в кислому.
Відновити тіло після курсу антибіотиків за рахунок харчування, яке годує корисну мікрофлору і вбиває патогенну.
Повернути енергію за рахунок кращого постачання клітин киснем.
Поліпшити сон: ощелачивание стабілізує цукор в крові, а також покращує засвоєння вітамінів з їжі. У тому числі магнію, який необхідний для глибокого сну.
Салати - це теж "лужна" їжа (фото: pexels.com)
Всього не перерахувати! Адже по суті правильний кислотно-лужний баланс - це запорука правильної роботи абсолютно всіх наших органів і тканин , а ще - правильне середовище для руйнування патогенів типу паразитів і грибків.