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Допоможе відновитися після вірусу: нутриціолог розповів про користь олужування

Автор: Тетяна Турчанікова

Олужування організму, система харчування разом зі змінами в способі життя, при яких налагоджується кослотно-лужний баланс, допоможе повернути сили після коронавірусу та інших захворювань.

Але є також ряд обмежень, тому деяким людям "посилено олужуватися" не варто.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

На що здатне олужування харчування:

  • Допомогти в відновленні після Ковід: адже таке харчування покращує постачання клітин киснем, мозку - глюкозою, а також містить величезну кількість продуктів для відновлення печінки і жовчного.
  • Налагодити роботу гормональної системи за рахунок поліпшення роботи печінки, яка і займається метаболізмом гормонів.
  • Допомогти в роботі щитовидної залози, адже правильний кислотно-лужний баланс відповідає за засвоєння йоду - компонента першої необхідності для виробництва гормонів щитовидної залози.
  • Прибрати прищі: тому що це харчування стабілізує цукор в крові і інсулін. Якщо ж природа прищів бактеріальна - сприяє середовищі, в якій бактерії гинуть.
  • Усунути або знизити рецидиви кандиди, адже вона не любить лужне середовище, але живе в кислому.
  • Відновити тіло після курсу антибіотиків за рахунок харчування, яке годує корисну мікрофлору і вбиває патогенну.
  • Повернути енергію за рахунок кращого постачання клітин киснем.
  • Поліпшити сон: ощелачивание стабілізує цукор в крові, а також покращує засвоєння вітамінів з їжі. У тому числі магнію, який необхідний для глибокого сну.

Салати - це теж "лужна" їжа (фото: pexels.com)

Всього не перерахувати! Адже по суті правильний кислотно-лужний баланс - це запорука правильної роботи абсолютно всіх наших органів і тканин , а ще - правильне середовище для руйнування патогенів типу паразитів і грибків.

Від булок до хлібців: Нутриціолог розповіла, чи можна їсти хліб при схудненні

Що за допомогою олужування зробити не можна (або навіть протипоказано):

  • Набирати вагу. Тут потрібно для початку зрозуміти, з чим пов'язана низька вага і працювати з усуненням першопричини.
  • Усунути виразки в кишечнику і / або шлунку: в цьому випадку таке харчування навіть протипоказано.

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