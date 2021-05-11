Порноактриса з "Холостяка" показала шкільне фото

Колишня учасниця шоу "Холостяк 11" Адель Асанті, справжнє ім'я якої Настя Распутіна, показала своє шкільне фото. Порнозірку попросили про це її фоловери в мережі.

На цій фотографії на Насті можна побачити чорно-бордову шкільну форму. Волосся вона зібрала в хвіст, і на голові у неї обруч. При цьому школярка мило посміхається на камеру.

Нагадаємо, Адель Асанті висловилася про дружбу на проєкті "Холостяк". Вона зазначила, що хоч і не знайшла своє кохання на цьому шоу, але їй пощастило зустрітися з прекрасними дівчатами, з якими вони стали справжніми друзями.

Вона також підкреслила, що сподівається на те, дружити вони будуть дуже довго і за це вона вдячна даному проєкту. Крім того, Адель опублікувала фото, де дівчата сидять за великим столом.

На зустріч зібралися Надін Медведчук, Олена Титова, Христина Пустовар, Валентина Панченко та Валентина Петренко, Ольга Сидоренко, Алла Резніченко, Вікторія Завгородня, Хана Мамедова та Юлія Данькова.

Ми також писали про те, що Адель Асанті зважилася на складне зізнання про сім'ю. Річ у тім, що вона росла без батька, її виховувала мати, і вона її шалено любить. Дівчина також зізналася, що мріє про свою сім'ю і дітей.