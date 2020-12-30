Останній повний місяць у 2020 році може стати небезпечним: що категорично заборонено робити в цей день

Повня в грудні стане останньою у 2020 році, і вона відбудеться 30 грудня в знаку зодіаку Рак. Цей день чудово підходить для того, щоб підбивати підсумки року і задуматися над тим, в яку сторону потрібно рухатися далі.
Як правильно провести останній місяць 2020 року і що категорично не можна робити в цей день, розповіла езотерик Олена Кузьмич у коментарі для ТСН.
Вона зазначила, що повня 30 грудня може сильно вплинути на життя людей, народжених під знаком Рак, Козоріг, Овен і Терези. Представникам цих знаків варто контролювати свої емоції.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як залучити удачу в останній повний місяць 2020 року.
А також розповідали про те, що астролог назвала головні небезпеки 2021 року.