Останній повний місяць у 2020 році може стати небезпечним: що категорично заборонено робити в цей день

Повня в грудні стане останньою у 2020 році, і вона відбудеться 30 грудня в знаку зодіаку Рак. Цей день чудово підходить для того, щоб підбивати підсумки року і задуматися над тим, в яку сторону потрібно рухатися далі.

Як правильно провести останній місяць 2020 року і що категорично не можна робити в цей день, розповіла езотерик Олена Кузьмич у коментарі для ТСН.

Вона зазначила, що повня 30 грудня може сильно вплинути на життя людей, народжених під знаком Рак, Козоріг, Овен і Терези. Представникам цих знаків варто контролювати свої емоції.

Що потрібно зробити в повню 30 грудня

Скласти план життя на найближчі 12 місяців

Дати собі обіцянку більше працювати над усвідомленим ставленням до життя

Набувати нові знання і досвід

Приймати зважені рішення

Скласти плани, в тому числі й своїх покупок

Прикрасити будинок зимовими рослинами – плющ, омела.

Медитувати

Використовувати аромалампи

Що категорично не можна робити в повню 30 грудня

Не варто поспішати, втягуватися в авантюри та ризикувати

Не можна піддаватися на провокації

Не можна відпускати емоції та гостро реагувати на події

Не варто робити спонтанні покупки

Не слід витрачати бездумно гроші

Не слід різко міняти свої плани

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