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Останній повний місяць у 2020 році може стати небезпечним: що категорично заборонено робити в цей день

Автор: Анна Шиканова

Повня в грудні стане останньою у 2020 році, і вона відбудеться 30 грудня в знаку зодіаку Рак. Цей день чудово підходить для того, щоб підбивати підсумки року і задуматися над тим, в яку сторону потрібно рухатися далі.

Як правильно провести останній місяць 2020 року і що категорично не можна робити в цей день, розповіла езотерик Олена Кузьмич у коментарі для ТСН.

Вона зазначила, що повня 30 грудня може сильно вплинути на життя людей, народжених під знаком Рак, Козоріг, Овен і Терези. Представникам цих знаків варто контролювати свої емоції.

Що потрібно зробити в повню 30 грудня

  • Скласти план життя на найближчі 12 місяців
  • Дати собі обіцянку більше працювати над усвідомленим ставленням до життя
  • Набувати нові знання і досвід
  • Приймати зважені рішення
  • Скласти плани, в тому числі й своїх покупок
  • Прикрасити будинок зимовими рослинами – плющ, омела.
  • Медитувати
  • Використовувати аромалампи

Що категорично не можна робити в повню 30 грудня

  • Не варто поспішати, втягуватися в авантюри та ризикувати
  • Не можна піддаватися на провокації
  • Не можна відпускати емоції та гостро реагувати на події
  • Не варто робити спонтанні покупки
  • Не слід витрачати бездумно гроші
  • Не слід різко міняти свої плани

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як залучити удачу в останній повний місяць 2020 року.

А також розповідали про те, що астролог назвала головні небезпеки 2021 року.

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