Последнее полнолуние в 2020 году может стать опасным: что категорически запрещено делать в этот день

Полнолуние в декабре станет последним в 2020 году, и оно произойдет 30 декабря в знаке зодиака Рак. Этот день прекрасно подходит для того, чтобы подвести итоги уходящего года и задуматься над тем, в какую сторону нужно двигаться дальше.
Как правильно провести последнее полнолуние 2020 года и что категорически нельзя делать в этот день, рассказала эзотерик Елена Кузмич в комментарии для ТСН.
Она отметила, что полнолуние 30 декабря может сильно повлиять на жизнь людей, рожденных под знаком Рак, Козерог, Овен и Весы. Представителям этих знаков стоит контролировать свои эмоции.
Напомним, ранее мы писали о том, как привлечь удачу в последнее полнолуние 2020 года.
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