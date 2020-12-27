Останній вихідний в 2020: для кого цей день приготував головний сюрприз року

2020 рік закінчиться буквально через кілька днів і 27 грудня – останній вихідний цього року. Астрологи склали докладний гороскоп на сьогодні та розповіли, що зірки радять Овнам все добре обдумати й зважити, а у Водоліїв завтра не найвдаліший час для з'ясування стосунків з коханою людиною.

Астрологи попереджають, що в останню неділю 2020 потрібно бути особливо обережним. Про це пише slovofraza.

Овен

В останній вихідний року ви можете отримати цікаву пропозицію, пов'язану зі справами на 2021 рік. Але не поспішайте радіти. Спочатку все добре подумайте і зважте всі за і проти. Більше часу та уваги приділяйте близьким людям. Інакше можуть виникнути конфлікти й образи.

Телець

Якщо у вас виникнуть претензії до кого-небудь, не поспішайте говорити про це вголос – зараз ваші слова не матимуть належної дії. В найближчий день постарайтеся поменше бувати в місцях великого скупчення народу, оскільки ви можете притягувати до себе негативні ситуації або сумнівного роду особистостей.

Близнюки

У неділю чекає багато роботи. Завтра буде вдалий час для розширення раніше розпочатої діяльності. Проясняться додаткові обставини, і вони можуть виявитися несподіваними. На вас чекають приємні зустрічі зі старими друзями або просто хорошими знайомими. Можуть зав'язатися нові романтичні відносини.

Лев

Сьогодні вам належить відчути ваш останній вихідний 2020 року. Не соромтеся відпочивати й веселитися. Перебуваючи у гарному настрої, ви будете залучати хороших людей, які привнесуть нові фарби у ваше життя.

Діва

Справи, які не будуть приносити задоволення, краще відкласти на деякий час. Інформацію, що надійшла, обов'язково перевіряйте, причому самостійно. Не засмучуйтеся, якщо помітите, що позиція родичів, колег, керівництва або коханої людини буде відрізнятися від вашої власної.

Ваги

У цей період ви наділені достатньою силою, і головним завданням буде вирішити, куди її спрямувати. Можливо, накопичилися домашні справи, до яких довгий час не доходили руки. Настав сприятливий момент з ними розправитися. У стосунках з коханою людиною візьміть на себе організацію спільного дозвілля.

Скорпіон

У цей день може виникнути бажання що-небудь змінити в житті. Не варто обмежувати себе в спонтанних проявах. Зустрічі, наради, листування і поїздки можуть відкрити нові перспективи та просто доставити задоволення. Фізична робота або заняття спортом допоможуть відновити душевний спокій і підвищити життєвий тонус.

Стрілець

Гарний час, щоб задуматися про перспективи своєї справи, порадитися з тими, хто пов'язаний з вами спільними інтересами. Зараз ви можете неабияк розтратити свої енергетичні запаси, тому знаходьте можливості відновлювати сили.

Козеріг

Представникам знака важливо пам'ятати, що слово не горобець. Стримайте ваше прагнення до щирості у висловах – не всі ваші оточуючі люблять правду. Ви потім пошкодуєте про сказане, та й вибачатися доведеться.

Водолій

Зараз не найвдаліший час для з'ясування стосунків з коханою людиною. Ви можете реагувати на складні обставини більш емоційно, ніж зазвичай, і здатні в розпал конфлікту наговорити багато зайвого. Для нових знайомств цей день – невдалий.

Риби

Ви будете страждати від нестачі дипломатичності. У судженнях то і справа буде проявлятися різкість і критична думка. Про самолюбство оточуючих забувати не варто, інакше день може пройти в нескінченних конфліктах.

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