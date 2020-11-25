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З'явилися фото вагітної Меган Маркл, зроблені до викидня

Автор: Світлана Мащенко

Меган Маркл зізналася, що втратила другу дитину

Після новини про викидень Меган Маркл з'явилися фото, на якому дружина принца Гаррі вагітна другою дитиною.

Герцогиня зізналася, що після переїзду в США була в цікавому становищі, але втратила ще не народженого малюка. Тим часом, у мережі відшукали фото Меган з кругленьким животиком. На кадрах, датованих кінцем червня, Меган в чорному фартусі допомагає готувати їжу для благодійної лос-анджелеської організації Feed Hope.

На одному з фото чітко видно, що форми худорлявої екс-актриси злегка округлились.

З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

На інших знімках, які були зняті папараці в першій половині липня, Меган з'явилася у вільній лляній сукні, добре приховує обриси фігури. Крім того, вона відмовилася від улюблених підборів.

З'явилися фото вагітної Меган Маркл (фото: twitter.com/HomeboyInd)

Нагадаємо, що 25 листопада The New York Times опублікував статтю, в якій Меган зізналася, що після переїзду в США пережила викидень і опинилася в лікарні. Герцоги Сассекські перебралися до Лос-Анджелеса після зречення від королівських обов'язків. Це сталося наприкінці березня, а до цього (з листопада 2019-го) вони жили на острові Ванкувер в Канаді.

Раніше ми писали також, що Меган Маркл і принц Гаррі обставили королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю.

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