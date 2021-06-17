Чи прощати зраду: психологиня розповіла, як правильно вчинити, якщо вас зрадили

"Він мене зрадив, можна це пробачити?". Якщо ви таке питання, то ви вже готові пробачити, адже в іншому випадку люди діють більш рішуче - збирають речі, дітей і прощаються", - зазначила психологиня.

Якщо ви ще не пішли, то готові пробачити (фото: pexels.com)

І в такому випадку не варто бігти за порадою до подруг і близьких, краще діяти так:

звернутися до психолога. Це перше і дуже важливе правило, адже, якщо все ж ви повернетеся до свого чоловіка, вам буде соромно дивитися в очі рідним, які будуть питати: "Як? Ти це пробачила?". Так, ви пробачили і замість сорому у вашій голові повинен звучати фраза: "Так буває".

Це перше і дуже важливе правило, адже, якщо все ж ви повернетеся до свого чоловіка, вам буде соромно дивитися в очі рідним, які будуть питати: "Як? Ти це пробачила?". Так, ви пробачили і замість сорому у вашій голові повинен звучати фраза: "Так буває". взяти відповідальність і на себе. Те, що відбувається у вашій родині, залежить від двох людей. Тобто у чоловіка і жінки є свої зони відповідальності за цю зраду.

Візьміть свою гордість в кулак і запитайте партнера - в чому винні ви, що він пішов на зраду. Сядьте і спокійно обговоріть свої побажання один одному. Це допоможе вам пройти цей нелегкий період життя разом.

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правило одного разу. Якщо ви вирішили пробачити зраду, піднімати тему слід тільки один раз - проговорите, побийте посуд і все, більше розмов про це не буде.

Якщо ви вирішили пробачити зраду, піднімати тему слід тільки один раз - проговорите, побийте посуд і все, більше розмов про це не буде. захоплення чоловіком. У парі завжди є певні потреби і очікування і, якщо говорити про чоловіків, то це перш за все навіть не інтимне життя, а визнання людини. Він повинен знати, що повертається в своє безпечне гніздо.

Олена Адамова радить кожній жінці любити і поважати себе, тоді слово "зрада " буде зайвим у вашому житті!