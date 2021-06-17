Чи прощати зраду: психологиня розповіла, як правильно вчинити, якщо вас зрадили

Багато з тих, кому довелося зіткнутися зі зрадою коханої людини, не можуть вирішити, як вчинити далі: пробачити чи ні?
Психологиня і коуч на каналі "Україна" Олена Адамова дала відповідь на це питання і розповіла, як пережити зраду.
"Він мене зрадив, можна це пробачити?". Якщо ви таке питання, то ви вже готові пробачити, адже в іншому випадку люди діють більш рішуче - збирають речі, дітей і прощаються", - зазначила психологиня.
Якщо ви ще не пішли, то готові пробачити (фото: pexels.com)
І в такому випадку не варто бігти за порадою до подруг і близьких, краще діяти так:
Візьміть свою гордість в кулак і запитайте партнера - в чому винні ви, що він пішов на зраду. Сядьте і спокійно обговоріть свої побажання один одному. Це допоможе вам пройти цей нелегкий період життя разом.
Правильно сваритися з чоловіком: топ-4 поради від психолога, як натякнути на його помилки
Олена Адамова радить кожній жінці любити і поважати себе, тоді слово "зрада " буде зайвим у вашому житті!
Також читайте, як розпізнати "маминого синка" за простими "прикметами".