Прощать ли измену: психологиня рассказала, как правильно поступить, если вас предали

Многие, кому пришлось столкнуться с изменой любимого человека, не могут решить, как поступить дальше: простить или нет?
Психологиня и коуч на канале "Украина" Елена Адамова дала ответ на этот вопрос и рассказала, как пережить измену.
"Он меня предал, можно это простить?". Если вы такой вопрос, то вы уже готовы простить, ведь в противном случае люди действуют более решительно - собирают вещи, детей и прощаются", - отметила психологиня.
Если вы еще не ушли, то готовы простить (фото: pexels.com)
И в таком случае не стоит бежать за советом к подругам и близких, лучше действовать так:
Возьмите свою гордость в кулак и спросите партнера - в чем виноваты вы, что он пошел на предательство. Сядьте и спокойно обсудите свои пожелания друг другу. Это поможет вам пройти этот нелегкий период жизни вместе.
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Елена Адамова советует каждой женщине любить и уважать себя, тогда слово "измена" будет лишним в вашей жизни!
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