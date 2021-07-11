Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році
Базові джинси - незамінна річ в гардеробі, з їх допомогою можна скласти сотні різноманітних образів. Але є велика різниця між тим, що вважати базою зараз і важжали два роки тому.
Стиліст Катерина Кіда у своєму Instagram розповіла, де купити базові джинси і поділилася секрету по їх підбору.
Проста схема, як вибрати собі базові джинси в 2021 році
- Більшості дівчат підійдуть прямі і завужені донизу штани.
- Джинси повинні супроводжувати ногу, не бовтатися і не обтягувати. Тобто, залишайте всередині повітря.
- Вони повинні бути без потертостей і різних вицвілих зон. Звертайте увагу на такі деталі! Джинси з потертостями і дірками ніколи не будуть вважатися базовими.
- Колір штанів повинен бути класичний: темний, стандартний або світлий.
- Довжина повинна підкреслювати красу ваших ніг. Якщо вибирайте універсальні штани на різні пори року, не варто брати вкорочені.
Якщо шукаєте базові джинси, то відмовтеся від штанів з дірками і потертостями (фото: pexels.com)
Де купити базові джинси
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Базові моделі джинсів - приклади (фото: instagram.com/katia.kida)
Які джинси не можуть вважатися базовими
Запам'ятайте: це - точно не база (фото: instagram.com/katia.kida)