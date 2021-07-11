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Проста схема: стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році

Автор: Тетяна Турчанікова

Базові джинси - незамінна річ в гардеробі, з їх допомогою можна скласти сотні різноманітних образів. Але є велика різниця між тим, що вважати базою зараз і важжали два роки тому.

Стиліст Катерина Кіда у своєму Instagram розповіла, де купити базові джинси і поділилася секрету по їх підбору.

Проста схема, як вибрати собі базові джинси в 2021 році

  • Більшості дівчат підійдуть прямі і завужені донизу штани.
  • Джинси повинні супроводжувати ногу, не бовтатися і не обтягувати. Тобто, залишайте всередині повітря.
  • Вони повинні бути без потертостей і різних вицвілих зон. Звертайте увагу на такі деталі! Джинси з потертостями і дірками ніколи не будуть вважатися базовими.
  • Колір штанів повинен бути класичний: темний, стандартний або світлий.
  • Довжина повинна підкреслювати красу ваших ніг. Якщо вибирайте універсальні штани на різні пори року, не варто брати вкорочені.

Якщо шукаєте базові джинси, то відмовтеся від штанів з дірками і потертостями (фото: pexels.com)

Де купити базові джинси

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Базові моделі джинсів - приклади (фото: instagram.com/katia.kida)

Які джинси не можуть вважатися базовими

Запам'ятайте: це - точно не база (фото: instagram.com/katia.kida)

Раніше стиліст розповіла, який одяг точно стане в нагоді у відпустці, а який варто залишити вдома.

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