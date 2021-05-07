Ендокринолог розповіла, як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту без ліків: простий алгоритм

Лікар розповіла, що, якщо є проблеми із засвоєнням їжі і асоційовані з цим дефіцитарні стани, варто почати з повторення базових принципів.

Як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту без ліків

1. На 4 тижні прибрати з раціону основні прозапальні групи продуктів: цукор, прості вуглеводи, глютен, молочні продукти, що містять казеїн і лактозу.

2. Нормалізувати кислотність шлункового соку: за 20 хвилин до їжі випивати 1 склянку води з 1 - 2 ч. л. яблучного оцту або лимонного соку.

Це простимулює обкладальні клітини шлунка на вироблення адекватної кількості соляної кислоти, і їжа почне якісно перетравлюватися.

3. Нормалізувати вироблення травних ферментів: цей процес активується соляною кислотою шлункового соку і додаванням в раціон сирих овочів, фруктів і свіжої зелені для активації аутолітичного травлення.

Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

4. Нормалізувати роботу жовчного міхура: вводити в раціон жирну їжу. Жир з їжі стимулює вироблення особливого гормону - холецистокініну.

Він проводиться ентероцитами тонкого кишечника у відповідь на надходження жиру з їжею. Основна роль холецистокініну - скоротити жовчний міхур, щоб на надходження їжі виділилася достатня кількість жовчі для ефективного засвоєння жирів і жиророзчинних вітамінів.

5. Мінімізувати прояви паразитоза, надлишкового бактеріального і грибового зростання - знизити прийом простих вуглеводів.

При необхідності, обговорити з лікарем лікарську терапію.

6. Створити умови для корисної мікробіоти: ввести в раціон достатню кількість клітковини (листові овочі, овочі, зелень, пектин і інулін).

7. Відновити цілісність тонкокишечного бар'єра: регулярно вживати кістковий бульйон (варити не менше 12 годин з кісток, зв'язок, сухожиль тварин, птиці, риб).⠀

Кістковий бульйон - це поживна емульсія, яка містить будівельний матеріал для відновлення і підтримки цілісності і функцій стінок тонкого і товстого кишечника.

8. Профілактика запорів. Якщо коротко, то вище - основний алгоритм, поділилася лікар.