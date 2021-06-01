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Менше цукру, більше медитацій: ендокринолог розповіла, як відсунути вік

Автор: Тетяна Турчанікова

Молодість - це не тільки вік, а ще й базові звички, без яких далеко не заїдеш, якщо плануєш залишатися молодим довгі роки.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Я зробила невеликий чекап. Хто планує залишатися молодим і активним, перевірте себе по пунктах:

  • Я регулярно практикую методи немедикаментозної корекції стресу, в т. ч. дихальні практики, медитації.
  • Я досить швидко повертаюся в спокійний стан після стресу.
  • Я засинаю до 23.00 і сплю 6-8 годин.
  • Я не вживаю цукор, швидкі вуглеводи, трансжири і продукти, які їх містять.
  • Я дотримуюся структури харчування протягом дня і п'ю достатньо води.
  • Я виділяю на неквапливу трапезу не менше 20 хвилин.
  • Я дотримуюся низьковуглеводного стилю харчування (до 130 г вуглеводів на добу).
  • Мій ІМТ в нормі.
  • Я гуляю на вулиці не менше 5 разів на тиждень від 30 хвилин і більше.
  • У мене щоденна посильна фізична активність не менше 30 хвилин.

Молодість - це сукупність певних дій (фото: pexels.com)

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  • Моя спина сильна, постава пряма.
  • Я обмежую спілкування / не спілкуюся з токсичними людьми.
  • У мене завжди є мрії і цілі.
  • Мені цікаво нове: освоїти якийсь навик, поїхати в подорож, вивчити мову, прочитати книгу і т. п.
  • Я практикую інтервальне голодування.
  • Я обливаюся холодною водою вранці.
  • Я не курю і не зловживаю алкоголем.
  • Я практикую інфодетокс.
  • У мене є улюблене заняття / хобі.

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  • Я ціную те, що вже маю.
  • Я прислухаюся до свого організму, не ігнорую біль або зміни в його стані, однак і не культивую в собі іпохондрію.
  • Кожен день знаходжу, за що похвалити себе і за що подякувати людям зі свого оточення.
  • Щодня обіймаю рідних людей і підтримую рівень окситоцину, який стимулює вироблення ендорфінів і знижує вироблення кортизолу.

Це - базові звички молодості, без формування яких ефект від будь-якої терапії буде значимо менше очікуваного.

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