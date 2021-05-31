Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу

Стрес руйнівно впливає на весь організм, тому після нього бажано якомога швидше прийти в норму.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
Що потрібно організму після стресу? Розрядка і відновлення. Швидкість відновлення, вона ж - стресостійкість, у всіх різна.
Завдання: навести порядок в організмі після стресу, тобто - після розгулу симпатичної системи.
Помічник: парасимпатична нервова система під проводом блукаючого нерва, він же - вагус.
Стрес нічим хорошим не закінчується (фото: pexels.com)
Нерухомість в рази примножує стрес. Посильні фізичні вправи або прогулянки швидше відновлюють і мінімізують на біохімічному рівні руйнівну дію стресу.
Не потрібно займатися за принципом "швидше, вище, сильніше", все повинно бути в міру.
Коли у вас це вийде, організм зможе протистояти навіть серйозним захворюванням, в т. ч. і онкології.
За свою практику я помітила. що ті, хто лягає спати вчасно, мають набагато кращі показники компенсації і довше утримують результат.
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Секс, обійми, поцілунки: високий рівень окситоцину дає відчуття спокою і здатність краще справлятися зі стресом.
Бадьорити себе чашкою кави в стресі - все одно, що бити батогом втомленого коня.
Знаходження в групі також підвищує рівень окситоцину.