Секс і сон: ендокринолог розповіла, як швидко відновити організм після стресу

Що потрібно організму після стресу? Розрядка і відновлення. Швидкість відновлення, вона ж - стресостійкість, у всіх різна.

Завдання: навести порядок в організмі після стресу, тобто - після розгулу симпатичної системи.

Помічник: парасимпатична нервова система під проводом блукаючого нерва, він же - вагус.

Методи активації вагуса:

дихальні практики (короткий вдих - довгий видих, можна затримати дихання на 4-8 секунд),

(короткий вдих - довгий видих, можна затримати дихання на 4-8 секунд), медитація,

спів / полоскання горла,

ароматерапія,

м'язове розслаблення (гаряча ванна, лазня, йога, розтяжки та ін.).

Стрес нічим хорошим не закінчується (фото: pexels.com)

Що ще допоможе швидше вийти зі стресу:

Регулярна фізична активність.

Нерухомість в рази примножує стрес. Посильні фізичні вправи або прогулянки швидше відновлюють і мінімізують на біохімічному рівні руйнівну дію стресу.

Не потрібно займатися за принципом "швидше, вище, сильніше", все повинно бути в міру.

Масаж і самомасаж, особливо шийно-комірцевої зони.

особливо шийно-комірцевої зони. Зняття діафрагмального спазму .

. Повноцінний сон і відновлення циркадіанних ритмів.

Коли у вас це вийде, організм зможе протистояти навіть серйозним захворюванням, в т. ч. і онкології.

За свою практику я помітила. що ті, хто лягає спати вчасно, мають набагато кращі показники компенсації і довше утримують результат.

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Секс, обійми, поцілунки: високий рівень окситоцину дає відчуття спокою і здатність краще справлятися зі стресом.

Значуще скорочення стимуляторів: кава, чорного і зеленого чаю, енерготоніків.

Бадьорити себе чашкою кави в стресі - все одно, що бити батогом втомленого коня.

Ставтеся до себе з співчуттям і любов'ю: не сваріть за помилки, дозвольте емоції, помічайте маленькі і великі успіхи.

не сваріть за помилки, дозвольте емоції, помічайте маленькі і великі успіхи. Акумулюйте навколо себе приємних людей.

Знаходження в групі також підвищує рівень окситоцину.