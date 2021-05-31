Секс и сон: эндокринолог рассказала, как быстро восстановить организм после стресса

Что нужно организму после стресса? Разрядка и восстановление. Скорость восстановления, она же - стрессоустойчивость, у всех разная.

Задача: навести порядок в организме после стресса, то есть - после разгула симпатической системы.

Помощник: парасимпатическая нервная система под предводительством блуждающего нерва, он же - вагус.

Методы активации вагуса:

дыхательные практики (короткий вдох - длинный выдох, можно задержать дыхание на 4-8 секунд),

(короткий вдох - длинный выдох, можно задержать дыхание на 4-8 секунд), медитации,

пение / полоскание горла,

ароматерапия,

мышечное расслабление (горячая ванна, баня, йога, растяжки и пр.).

Стресс ничем хорошим не заканчивается (фото: pexels.com)

Что еще поможет быстрее выйти из стресса:

Регулярная физическая активность.

Неподвижность в разы приумножает стресс. Посильные физические упражнения или прогулки быстрее восстанавливают и минимизируют на биохимическом уровне разрушающее действие стресса.

Не нужно заниматься по принципу "быстрее, выше, сильнее", все должно быть в меру.

Массаж и самомассаж, особенно шейно - воротниковой зоны.

особенно шейно - воротниковой зоны. Снятие диафрагмального спазма.

Полноценный сон и восстановление циркадианных ритмов.

Когда у вас это получится, организм сможет противостоять даже серьезным заболеваниям, в т. ч. и онкологии.

За свою практику я заметила. что те, кто ложится спать вовремя, имеют гораздо лучшие показатели компенсации и дольше удерживают результат.

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Секс, объятия, поцелуи: высокий уровень окситоцина дает ощущение спокойствия и способность лучше справляться со стрессом.

Значимое сокращение стимуляторов: кофе, черного и зеленого чая, энерготоников.

Бодрить себя чашечкой кофе в стрессе - все равно, что бить кнутом уставшую лошадь.

Относитесь к себе с состраданием и любовью: не ругайте за ошибки, разрешите эмоции, замечайте маленькие и большие успехи.

не ругайте за ошибки, разрешите эмоции, замечайте маленькие и большие успехи. Аккумулируйте вокруг себя приятных людей.

Нахождение в группе также повышает уровень окситоцина.