Секс и сон: эндокринолог рассказала, как быстро восстановить организм после стресса

Стресс разрушительно влияет на весь организм, поэтому после него желательно как можно скорее прийти в норму.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Что нужно организму после стресса? Разрядка и восстановление. Скорость восстановления, она же - стрессоустойчивость, у всех разная.
Задача: навести порядок в организме после стресса, то есть - после разгула симпатической системы.
Помощник: парасимпатическая нервная система под предводительством блуждающего нерва, он же - вагус.
Стресс ничем хорошим не заканчивается (фото: pexels.com)
Неподвижность в разы приумножает стресс. Посильные физические упражнения или прогулки быстрее восстанавливают и минимизируют на биохимическом уровне разрушающее действие стресса.
Не нужно заниматься по принципу "быстрее, выше, сильнее", все должно быть в меру.
Когда у вас это получится, организм сможет противостоять даже серьезным заболеваниям, в т. ч. и онкологии.
За свою практику я заметила. что те, кто ложится спать вовремя, имеют гораздо лучшие показатели компенсации и дольше удерживают результат.
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Секс, объятия, поцелуи: высокий уровень окситоцина дает ощущение спокойствия и способность лучше справляться со стрессом.
Бодрить себя чашечкой кофе в стрессе - все равно, что бить кнутом уставшую лошадь.
Нахождение в группе также повышает уровень окситоцина.