Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

Виглядати дорого хочеться, навіть якщо купуєш всі речі в масмаркеті, погодьтеся? І, виявляється, якщо вибирати одяг, взуття та аксесуари з розумом, то в більшості випадків вам це вдасться.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Майя Кривобокова.
Виглядати дорого. Не без смаку, вилгарно, кричущо, а стримано, елегантно, зі смаком. Мені здається, це те, до чого прагне кожна дівчина. Достаток передбачає хорошу якість речей, надітих на нас.
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Як виглядати дорого, але не витрачати всі гроші на одяг (фото: instagram.com/maya.prostyle)
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