Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая

Выглядеть дорого хочется, даже если покупаешь все вещи в массмаркете, согласитесь? И, оказывается, если выбирать одежду, обувь и аксессуары с умом, то в большинстве случаев вам это удастся.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Майя Кривобокова.
Выглядеть дорого. Не безвкусно, выльгарно, кричаще, а сдержанно, элегантно, со вкусом. Мне кажется, это то, к чему стремится каждая девушка. Достаток предполагает хорошее качество вещей, надетых на нас.
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