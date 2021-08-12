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Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая

Автор: Татьяна Турчаникова

Выглядеть дорого хочется, даже если покупаешь все вещи в массмаркете, согласитесь? И, оказывается, если выбирать одежду, обувь и аксессуары с умом, то в большинстве случаев вам это удастся.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Майя Кривобокова.

Выглядеть дорого. Не безвкусно, выльгарно, кричаще, а сдержанно, элегантно, со вкусом. Мне кажется, это то, к чему стремится каждая девушка. Достаток предполагает хорошее качество вещей, надетых на нас.

Как выглядеть дорого, не переплачивая (фото: instagram.com/leoniehanne)

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  • Выбираем лаконичную обувь, без лишних деталей.
  • Брючный костюм классического кроя в гардеробе будет функциональнее, чем концептуальный.

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  • Предпочитаем синтетическим тканям натуральные.

  • Выбираем плотную джинсовую одежду, никакого сильного стрейча.

  • Если не имеем понятия, как сочетать большое количество украшений, выбираем современный минимализм.

  • Дизайн ногтей может очень много рассказать о своей хозяйке. Ничто не выглядит так свежо и эффектно, как ухоженные руки с нейтральным маникюром.

  • Классический принт выглядит благороднее и дороже, чем анималистичный - это факт.

Как выглядеть дорого, но не тратить все деньги на одежду (фото: instagram.com/maya.prostyle)

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