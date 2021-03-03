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Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі знаходиться на останніх місяцях вагітності, і вже зовсім скоро повинна порадувати чоловіка народженням первістка. При цьому моделі не заважає її становище робити відверті фотографії у себе вдома, які шокують її шанувальників.

Нові знімки Ратаковскі опублікувала Instagram.

В одній серії фото супермодель лежить в наповненій водою ванні оголеною і закриває груди руками.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

На інших фото вона лежить на ліжку в штанях і також прикриває груди.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Також є знімки, де дівчина, повністю гола стоїть біля вікна.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

На фотографіях ще однієї серії модель зображена в класичному чорному костюмі, піджак якого вона одягла на голе тіло.

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

В одному з описів до фото Ратаковскі зазначила, що знімки були зроблені вдома в Нью-Йорку. При цьому автором даних фото є популярний американський фотограф Ренель Медрано.

Багато фоловерів зірки розкритикували її відверті фотографії.

  • Боже мій, зупинися, ти ж вагітна;
  • Спочатку я був готовий з цим миритися, але ти перейшла межу;
  • Навіщо ти це робиш, це вже перебір;
  • Залишайте такі фото у сімейному альбомі, мільйонам чужих людей нема чого їх дивитися;
  • З кожним днем твоя поведінка розчаровує все більше і більше, ти скоро станеш матір'ю;
  • Навіщо таке виставляти... так красива, але нехай це бачить тільки чоловік;
  • Сама опускає себе на дно;
  • Ти безперечно гарна, але я думаю, це вже занадто, чи не так?
  • Боже мій, вона ніколи не зупиняється! Відпочинь! Ти вагітна!!!

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала рідкісні фото з чоловіком на честь річниці весілля.

Раніше вагітна Емілі Ратаковскі вирушила на нічну прогулянку в прозорому комбінезоні і на підборах.

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Новини України модельЭмили Ратаковски
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