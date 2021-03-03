Мережу обурили відверті фото вагітної Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі знаходиться на останніх місяцях вагітності, і вже зовсім скоро повинна порадувати чоловіка народженням первістка. При цьому моделі не заважає її становище робити відверті фотографії у себе вдома, які шокують її шанувальників.
Нові знімки Ратаковскі опублікувала Instagram.
В одній серії фото супермодель лежить в наповненій водою ванні оголеною і закриває груди руками.
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
На інших фото вона лежить на ліжку в штанях і також прикриває груди.
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Також є знімки, де дівчина, повністю гола стоїть біля вікна.
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
На фотографіях ще однієї серії модель зображена в класичному чорному костюмі, піджак якого вона одягла на голе тіло.
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
В одному з описів до фото Ратаковскі зазначила, що знімки були зроблені вдома в Нью-Йорку. При цьому автором даних фото є популярний американський фотограф Ренель Медрано.
Багато фоловерів зірки розкритикували її відверті фотографії.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала рідкісні фото з чоловіком на честь річниці весілля.
Раніше вагітна Емілі Ратаковскі вирушила на нічну прогулянку в прозорому комбінезоні і на підборах.