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Сеть возмутили откровенные фото беременной Эмили Ратаковски

Автор: Lite

Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности, и уже совсем скоро должна порадовать мужа рождением первенца. При этом модели не мешает ее положение делать откровенные фотографии у себя дома, которые шокируют ее поклонников.

Новые снимки Ратаковски опубликовала в Instagram.

В одной серии фото супермодель лежит в наполненной водой ванне обнаженной и закрывает грудь руками.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На других фото она лежит на кровати в штанах и также прикрывает грудь.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Также есть снимки, где девушка, полностью обнаженная стоит возле окна.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

На фотографиях еще одной серии модель запечатлена в черном классическом костюме, пиджак которого она надела на голое тело.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

В одном из описаний к фото Ратаковски отметила, что снимки были сделаны дома в Нью-Йорке. При этом автором данных фото является популярный американский фотограф Ренель Медрано.

Многие подписчики звезды раскритиковали ее откровенные фотографии.

  • Боже мой, остановись, ты же беременна;
  • Сначала я был готов с этим мириться, но ты перешла грань;
  • Зачем ты это делаешь, это уже перебор;
  • Оставляйте такие фото в семейном альбоме, миллионам чужих людей незачем их смотреть;
  • С каждым днем твое поведение разочаровывает все больше и больше, ты же скоро станешь матерью;
  • Зачем такое выставлять... да красивая, но пусть это видит только муж;
  • Сама опускает себя на дно;
  • Ты бесспорно красивая, но я думаю, это уж слишком, не так ли?
  • Боже мой, она никогда не останавливается! Отдохни! Ты беременна!!!

Напомним, Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы.

Ранее беременная Эмили Ратаковски отправилась на ночную прогулку в прозрачном комбинезоне и на каблуках.

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Новости Украины модельЭмили Ратаковски
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