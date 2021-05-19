Через сонце і гормони: косметолог розповіла, як врятуватися від гіперпігментації

Я і сама довгий час виводила у себе веснянки, які розсипані на обличчі, як у Антошки з мультфільму. Тому дане питання я вивчила з усіх боків. Відразу зазначу: повністю позбутися від гіперпігментації майже неможливо, зробити ледве помітною - цілком реально.

Види пігментації

Пігментація може бути різної природи:

УФ-випромінювання (веснянки),

гормональний дисбаланс (вікова, під час вагітності),

травми (в т. ч. постакне),

стрес.⠀

Найскладніша пігментація - гормональна, в цьому випадку потрібна консультація ендокринолога. У випадку з постакне головне - вилікувати акне, і тільки потім боротися з пігментацією. У випадку з пігментацією від сонця - spf-крем. Зі стресом, думаю, все зрозуміло - спокій.

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Спокій, тільки спокій (фото: pexels.com)

Які компоненти шукати в косметиці?

SPF-крем. Не важливо є у вас пігментація чи ні, нанести сонцезахисний крем - це, як почистити зуби, потрібно робити кожен день і незалежно від сезону.

Пам'ятайте, засмага - опік шкіри. Засмагнути "безпечно" - неможливо.

Розповім на своєму прикладі. Починаючи з осені, я взялася за тон шкіри і за півроку звела веснянки на обличчі до мінімуму. Навесні (сонце було не дуже активним), я пару раз вийшла на вулицю вдень, нехтуючи spf-кремом. Так ось, тепер я знову веснянках.

Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри

Вітамін С. Відбілює, підсилює дію spf-крему.

Азелаїнова кислота. Перериває біохімічні процеси, пов'язані з виробленням меланіну.

АНА-кислоти (гліколева, молочна, мигдальна). Працюють з поверхнею шкіри, відлущують, оновлюють.

Ніацинамід. Перешкоджає перенесенню пігменту на поверхню шкіри.

Арбутин. Пригнічує синтез меланіну, але на відміну від гідрохінону (найбільш популярний при цій проблемі, але вельми спірний) не робить токсичну дію на клітини.

Коэва кислота. Дуже ефективна, але аллергенна.

Ретиноїди. Одні з найефективніших. Але якщо ви ще молоді, їх застосування, на мою думку, не виправдано.