Сон, як у немовляти: ендокринолог розповіла, під які звуки корисно засипати

Ви знали, що шум має колір? Позначати шум різними кольорами придумали фізики - так простіше описувати статистичні властивості звуків. А ось кожен колір шуму по-своєму впливає на якість сну.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Який колір шуму буває
Є й інші кольори, але найбільш відомі і широко застосовуються білий і рожевий, розповіла лікар.
Повноцінний сон-важлива складова здорового способу життя і ефективний anti-age засіб. Для гарного сну:
1. Дотримуйтеся структури харчування і додавайте в вечерю трохи коренеплодів або безглютенових злаків.
2. Дотримуйтесь гігієни сну.
3. Пробуйте різні техніки розслаблення, щоб знайти те, що підійде саме вам. Наприклад, рожевий або білий шум.
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Який колір шуму корисний для сну (фото: pexels.com)
- гуркіт водоспаду,
- струмок,
- кондиціонер,
- вентилятор,
- гул метро,
- фен.
- шум зливи,
- шелест листя,
- сильний вітер,
- серцебиття,
- звук пролітаючого вертольота.⠀
Під час сну мозок обробляє всю інформацію, отриману за день, в тому числі - і почутий шум. Від звуків, які супроводжували вас протягом дня, залежить якість вашого сну. Під вплив білого і рожевого шуму людина розслабляється.
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