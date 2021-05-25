Не поспішайте купувати окуляри: нутриціолог назвала топ вітамінів для зору

Всі, хто цілодобово сидять за екраном комп'ютера, а потім ще й "висять" в телефоні до ночі, знають, як очі втомлюються від подібного способу життя.
Іноді очі просто червоніють, болять і сльозяться, але, буває, що зір просто-напросто сідає. На щастя, на ранніх стадіях впоратися з цією проблемою допоможуть вітаміни.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Я все життя пишалася своїм зором, "як у орла" і незмінно дивувала своїх супутників тим, що могла побачити номер відповідного тролейбуса на значній відстані. Я не розуміла, як можна чогось не бачити, хвацько вставляла нитку в голку і рахувала гілки в далекому лісі.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Але недавно з жахом виявила, що мені все складніше читати. О ні! Адже мені всього 42! І вже доведеться купувати "старечі окуляри"?! Хоча з тим навантаженням, яке я даю очам, не дивно. Доба за екранами - таке знущання ніякі очі не витримають.
Пару тижнів тому подруга попередила мене: "Тільки ти обережніше з окулярами, як тільки починаєш ними користуватися, зір сідає набагато швидше".
І тут я згадала про вітаміни для очей!
У мене були два клієнта з рідкісним захворюванням очей (коли зір падає вже в дитинстві) - і в обох випадках ми успішно сповільнили процес погіршення зору за допомогою харчування і БАДів.
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1. Фокусуємося на найдальшій точці, в якій можемо розглянути предмет.
2. Переводимо погляд так близько, як можливо - і теж фокусуємося, поки предмет не стане чітким.
3. Повторюємо хоча б 5 разів.
Допомагає! Перевірено на собі.