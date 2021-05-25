Не поспішайте купувати окуляри: нутриціолог назвала топ вітамінів для зору

Я все життя пишалася своїм зором, "як у орла" і незмінно дивувала своїх супутників тим, що могла побачити номер відповідного тролейбуса на значній відстані. Я не розуміла, як можна чогось не бачити, хвацько вставляла нитку в голку і рахувала гілки в далекому лісі.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Але недавно з жахом виявила, що мені все складніше читати. О ні! Адже мені всього 42! І вже доведеться купувати "старечі окуляри"?! Хоча з тим навантаженням, яке я даю очам, не дивно. Доба за екранами - таке знущання ніякі очі не витримають.

Пару тижнів тому подруга попередила мене: "Тільки ти обережніше з окулярами, як тільки починаєш ними користуватися, зір сідає набагато швидше".

І тут я згадала про вітаміни для очей!

У мене були два клієнта з рідкісним захворюванням очей (коли зір падає вже в дитинстві) - і в обох випадках ми успішно сповільнили процес погіршення зору за допомогою харчування і БАДів.

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Речовини, які допомагають підтримати зір:

Екстракт чорниці лісової (або чорниця - від 100 грам в день),

Гінгко білоба-рослина, яка добре не тільки для зору, але і для здоров'я мозку,

Комплекс каротиноїдів, зокрема - лютеїн і зеаксантин: необхідні для здоров'я сітківки ока,

Рослина Eupharasia officinalis, використовується для зняття подразнення очей (його причиною може бути і робота за монітором, і сезонна алергія).⠀

Також рекомендую робити гімнастику для очей:

1. Фокусуємося на найдальшій точці, в якій можемо розглянути предмет.

2. Переводимо погляд так близько, як можливо - і теж фокусуємося, поки предмет не стане чітким.

3. Повторюємо хоча б 5 разів.

Допомагає! Перевірено на собі.