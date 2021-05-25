Не спешите покупать очки: нутрициолог назвала топ витаминов для зрения

Я всю жизнь гордилась своим зрением, "как у орла" и неизменно удивляла своих спутников тем, что могла увидеть номер подходящего троллейбуса на внушительном расстоянии. Я не понимала, как можно чего-то не видеть, лихо вставляла нитку в иголку и считала ветки в далеком лесу.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Но недавно с ужасом обнаружила, что мне все сложнее читать. О нет! Ведь мне всего 42! И уже придется покупать "старческие очки"?! Хотя с той нагрузкой, которую я даю глазам, немудрено. Сутки за экранами - такое издевательство никакие глаза не выдержат.

Пару недель назад подруга предупредила меня: "Только ты поосторожнее с очками, как только начинаешь ими пользоваться, зрение садится намного быстрее".

И тут я вспомнила про витамины для глаз!

У меня были два клиента с редким заболеванием глаз (когда зрение падает уже в детстве) - и в обоих случаях мы успешно замедлили процесс ухудшения зрения с помощью питания и БАДов.

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Вещества, которые помогают поддержать зрение:

Экстракт черники лесной (либо черника - от 100 грамм в день),

Гингко билоба - растение, которое хорошо не только для зрения, но и для здоровья мозга,

Комплекс каротиноидов, в частности - лютеин и зеаксантин: необходимы для здоровья сетчатки глаза,

Растение Eupharasia officinalis, используется для снятия раздражения глаз (его причиной может быть и работа за монитором, и сезонная аллергия).⠀

Также рекомендую делать гимнастику для глаз:

1. Фокусируемся на самой дальней точке, в которой можем рассмотреть предмет.

2. Переводим взгляд так близко, как возможно - и тоже фокусируемся, пока предмет не станет четким.

3. Повторяем хотя бы 5 раз.

Помогает! Проверено на себе.