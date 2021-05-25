Не спешите покупать очки: нутрициолог назвала топ витаминов для зрения

Все, кто сутками сидять за экраном компьютера, а потом еще и "висят" в телефоне до ночи, знают, как глаза устают от подобного образа жизни.
Иногда глаза просто краснеют, болят и слезятся, но, бывает, что зрение просто-напросто садится. К счастью, на ранних порах справиться с этой проблемой помогут витамины.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Я всю жизнь гордилась своим зрением, "как у орла" и неизменно удивляла своих спутников тем, что могла увидеть номер подходящего троллейбуса на внушительном расстоянии. Я не понимала, как можно чего-то не видеть, лихо вставляла нитку в иголку и считала ветки в далеком лесу.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Но недавно с ужасом обнаружила, что мне все сложнее читать. О нет! Ведь мне всего 42! И уже придется покупать "старческие очки"?! Хотя с той нагрузкой, которую я даю глазам, немудрено. Сутки за экранами - такое издевательство никакие глаза не выдержат.
Пару недель назад подруга предупредила меня: "Только ты поосторожнее с очками, как только начинаешь ими пользоваться, зрение садится намного быстрее".
И тут я вспомнила про витамины для глаз!
У меня были два клиента с редким заболеванием глаз (когда зрение падает уже в детстве) - и в обоих случаях мы успешно замедлили процесс ухудшения зрения с помощью питания и БАДов.
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1. Фокусируемся на самой дальней точке, в которой можем рассмотреть предмет.
2. Переводим взгляд так близко, как возможно - и тоже фокусируемся, пока предмет не станет четким.
3. Повторяем хотя бы 5 раз.
Помогает! Проверено на себе.