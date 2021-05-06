Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Багато дівчат досі роблять одні й ті ж самі помилки, вибираючи свою ідеальну модель джинсів. Чому б не розібратися раз і назавжди і не припинити здійснювати їх.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господинова.
Стілсіт впевнена, що якою б не була зараз мода, якщо ви купите джинси, які не сидять вдало на талії або такі, які є більшими за вас на три розміри, це - не ваша ідеальна пара.
Топ-5 помилок при виборі джинсів⠀
Джинси не повинні бути великі в талії. Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси футболки і кардигани - навпаки, ви тільки будете здаватися ширшою.⠀
Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені. Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет - великі кишені зроблять сідниці візуально крупнішими.
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Ваша ідеальна пара повинна ідеально сидіти (фото: instagram.com/leoniehanne)
Вибирати джинси неправильного розміру - на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея. Вибирайте джинси свого розміру, навіть якщо це модель оверсайз: S - значить S.
Завжди звертайте увагу на посадку. Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн-шопінгом. Якщо джинси не сидять спочатку, просто поверніть їх, де взяли, ваша ідеальна пара повинна сидіти, ніби на вас одну шита.
Занадто висока талія не зробить вашу фігуру кращою, тільки порушить гармонію. Навіть якщо в тренді завищена талія, дивіться, чи не порушує пропорції фігури така пара. Якщо порушує - відмовтеся від них.