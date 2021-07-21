Стиліст назвала топ-9 прийомів, як вигідно підкреслити великі груди і пишні руки

Існує 3 табори:

ті, у кого маленькі груди і вони мріють про велику,

ті, хто страждає через свої великі груди і мріє про впевнений 2-й розмір,

найрідкісніший і щасливий вигляд - ті, кого повністю все влаштовує.

Правильно підібраний одяг творить чудеса з фігурою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тема мені самій дуже близька - у мене 4-й розмір, а на останніх термінах вагітності і на грудному годуванні був 6-й! Зростання 162 см. За 30 років я навчилася любити свої груди і навіть те, що від них "залишилося" після двох років годування малюка.

Але що мене дико дратує, так це пишні руки, які йшли бонусом до пишного бюста. Навіть коли я "жила" в спортзалі, вони все одно залишалися моєю слабкою стороною і створювали куди більше проблем, ніж груди. Рятує тільки одне - змиритися і навчитися правильно підбирати одяг і білизну.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Як правильно одягатися жінці з великими грудьми

Білизна має бути на широких лямках і з великими чашечками.

Крій на запах відмінно "оформляє" великі груди.

Силует ампір - ще одне рішення для пишного бюста і рук.

Жилети і жакети - кращі друзі дівчат з великими грудьми.

Рукава-кімоно, якщо хочеться відвернути увагу від рук.

Правильно вибирайте рукава на в'язаних виробах.

Плаття А-силуету відмінно допоможуть в цьому питанні.

Не забудьте про напівприталений крій.

Вибирайте топи і блузи з V-подібним вирізом.

Як правильно "оформити" великі груди (фото: instagram.com/s.t.y.l.e.g.u.i.d.e)