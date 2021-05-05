Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

Люди, які вміють красиво одягатися, везунчики: народилися відмінним смаком, з закритими очима створюють образи, завдяки вродженому почуттю стилю, отриманого з молоком матері. Але іншим засмучуватися не варто - всьому можна навчитися.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
"Коли відбувається процес пошуку свого власного стилю і його становлення, дівчата часто роблять одні й ті ж помилки. Намагаючись повторити образ улюбленого fashion-блогера в повсякденному житті, ми часто забуваємо, що лук для буднів і яскравого фото в Instagram - це дві різні історії", - розповіла Зоя.
Беріть ідеї, але не копіюйте сліпо (фото: instagram.com/leoniehanne)
Так, ми можемо ними щодня надихатися і запозичувати відмінні ідеї. Але сліпо копіювати і використовувати формулу цілком і повністю, від капелюшка до кольору шнурків, не варто. Інакше ризикуєте втратити індивідуальність або зійти за міського божевільного, а своїми гіперстараніями перетворити образ в масло масляне, а не в шик-блиск-краса, нагадала стиліст.
1. Образ "на межі".
2. Потертості і дірки.
3. Перевантажений образ.
4. Прововес "дорого-багато" - "худо-бідно".
5. Не переборщіть.
6. Мімішні принти часто виглядають дешево.
Не допускайте цих помилок (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Читайте також: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості - якщо хочеться виглядати вищою.
Не пропустіть: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021 - краще, ніж застаріла ювелірка.