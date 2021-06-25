Як стильно одягнутися: 5 формул безпрограшних луків на кожен день

5 формул безпрограшних луків на кожен день

Формула 1. Каблуки, ніжне жіночне плаття і маскулінний піджак - "вибухове" поєднання, яке ніколи не залишається непоміченим.

Формула 2. Світшот, спідниця і лофери - на літню спеку, звичайно не стане в нагоді, але через пару місяців все ще буде в тренді.

Формула 3. Атласна спідниця, вільний джемперт і босоніжки-мюлі - цей лук виглядає стильно і жіночно, а ще в такому одязі комфортно і він прикрасить будь-яку фігуру.

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Формула 4. Тільняшка і джинси - дуже по-французьки, дуже по-літньому! Коли стане прохолодно, зверху накиньте жакет, піджак або навіть пальто - це абсолютно не зіпсує лук.

Формула 5. Шорти, футболка, блейзер і кросівки - готово, можна фотографуватися для Instagram і збирати захоплені коментарі фоловерів! А якщо серйозно, то ця комбінація завжди спрацьовує на всі сто!

Ці формули допоможуть вам виглядати на всі сто відсотків (фото: instagram.com/stilnodostupno)