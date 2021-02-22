На сцені "Голосу країни" легендарний український гурт представив новий проект

Співачки також презентували свій новий проєкт The Alibi Sisters. Дівчата вирішили повернутися до музичної кар'єри після тривалої перерви. Довгі п'ять років вони не радували своїх шанувальників новими піснями.

Дівчата поставили творчість на паузу, тому що займалися вихованням дітей

Варто зазначити, що наставники шоу так і не впізнали їх вокал. Хоча Надя Дорофєєва заявила, що голос їй дуже знайомий, після чого вона повернулася до артисток і дуже здивувалася.

При цьому здивувалися всі, оскільки ніхто не очікував побачити легендарних сестер на сцені. Їм запропонували залишитися і взяти участь у проєкті, як це зробила Надія Мейхер, але дівчата відмовилися.

Сестри Завальські зазначили, що не хочуть займати місце перспективних молодих артистів шоу "Голос країни", але заявили, що їм було приємно виступати на сцені.

The Alibi Sisters - "Чирибим-чирибом" (відео: YouTube)