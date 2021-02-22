На сцене "Голоса країни" легендарная украинская группа представила новый проект

Певицы также презентовали свой новый проект The Alibi Sisters. Девушки решили вернуться к музыкальной карьере после длительного перерыва. Долгие пять лет они не радовали своих поклонников новыми песнями.

Девушки поставили творчество на паузу, потому что занимались воспитанием детей

Стоит отметить, что наставники шоу так и не узнали их вокал. Хотя Надя Дорофеева заявила, что голос ей очень знаком, после чего она повернулась к артисткам и очень удивилась.

При этом удивились все, поскольку никто не ожидал увидеть легендарных сестер на сцене. Им предложили остаться и принять участие на проекте, как это сделала Надежда Мейхер, но девушки отказались.

Сестры Завальские отметили, что не хотят занимать место перспективных молодых артистов на шоу "Голос країни", но заявили, что им было приятно выступать на сцене.

The Alibi Sisters - "Чирибим-чирибом" (видео: YouTube)