Світяться від щастя: внучка Ротару вперше показала спільне фото з нареченим-міллонером

19-річна онука і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко рідко говорить про особисте життя. Вона довго приховувала нового бойфренда, яким виявився 31-річний український мільйонер Денис Жаданов, який, як і дівчина, зараз живе в США. Пара встигла разом відвідати Мексику і відпочити на березі океану, а також сходити на пізнавальні екскурсії. І якщо раніше дівчина показувала коханого тільки в InstaStories, то тепер опублікувала фото на особистій сторінці.

На знімках в фотоблозі юної красуні Соня і Денис щиро посміхаються і обіймаються. На дівчині плаття-міні леопардового забарвлення та білі кросівки.

"All you need is ... (Все, що тобі треба це... - переклад з англ.)" — коротко підписала фото дівчина, а в оригіналі фраза закінчується словом "любов".

Софія і Денис більше не приховують свої стосунки (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники онучки зірки не змогли пройти повз романтичних кадрів.

Які ви красиві

Будь щаслива, Софійко!

Друзі, ви такі милі

Красивого кохання!

Дуже красива пара

Як класно, коли хлопець значно старше дівчини - це так заведено за кордоном. Ну, Соня красуня

У розділі "сторіз" Соня показала романтичний ранок з коханим. У кадр потрапила чашки кави і переплетені руки закоханих.

Софія Євдокименко показала романтичне ранок з нареченим (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Денис – завидний наречений. Він є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle, яка співпрацює з гігантом Apple. В 2018 році журнал Forbes вніс цілеспрямованого і успішного українця в рейтинг "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років".

До речі, бабуся Соні, легендарна Софія Ротару вважає, що онучці поки рано думати про заміжжя.