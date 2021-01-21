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Світяться від щастя: внучка Ротару вперше показала спільне фото з нареченим-міллонером

Автор: Ольвія Агаркова

19-річна онука і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко рідко говорить про особисте життя. Вона довго приховувала нового бойфренда, яким виявився 31-річний український мільйонер Денис Жаданов, який, як і дівчина, зараз живе в США. Пара встигла разом відвідати Мексику і відпочити на березі океану, а також сходити на пізнавальні екскурсії. І якщо раніше дівчина показувала коханого тільки в InstaStories, то тепер опублікувала фото на особистій сторінці.

На знімках в фотоблозі юної красуні Соня і Денис щиро посміхаються і обіймаються. На дівчині плаття-міні леопардового забарвлення та білі кросівки.

"All you need is ... (Все, що тобі треба це... - переклад з англ.)" — коротко підписала фото дівчина, а в оригіналі фраза закінчується словом "любов".

Софія і Денис більше не приховують свої стосунки (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники онучки зірки не змогли пройти повз романтичних кадрів.

  • Які ви красиві
  • Будь щаслива, Софійко!
  • Друзі, ви такі милі
  • Красивого кохання!
  • Дуже красива пара
  • Як класно, коли хлопець значно старше дівчини - це так заведено за кордоном. Ну, Соня красуня

У розділі "сторіз" Соня показала романтичний ранок з коханим. У кадр потрапила чашки кави і переплетені руки закоханих.

Софія Євдокименко показала романтичне ранок з нареченим (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Денис – завидний наречений. Він є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle, яка співпрацює з гігантом Apple. В 2018 році журнал Forbes вніс цілеспрямованого і успішного українця в рейтинг "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років".

До речі, бабуся Соні, легендарна Софія Ротару вважає, що онучці поки рано думати про заміжжя.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко