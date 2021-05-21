Трави від грибків і паразитів: дієтолог дала список природних антибіотиків

Природні антибіотики - це трави, які мають протигрибковий, протипаразитарний і протибактеріальний ефекти. Хоча вони і відмінно допомагають, а також доступні в Інтернеті і аптеках, вживати їх варто з обережністю.
Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог і нутриціолог Катерина Йенсен.
Наприклад: чебрець, орегано, чорний горіх, кора мурашиного дерева, листя оливи, часник - це найпоширеніші і дійсно дієві засоби.
У кожної трави є свої показання. Наприклад, часник і кора мурашиного дерева - краще справляються грибковими інфекціями типу циститу і молочниці, а чебрець і орегано - більшою мірою мають антипаразитарну дію. Плюс до всього орегано практично не діє на бактерії (тільки грибки і паразити). Листя оливи - універсальне на всі випадки життя.
У натуральному вигляді необхідно з'їсти дуже багато цих продуктів, щоб домогтися хоч якогось ефекту.
Природними антибіотиками ми вбиваємо мікрофлору. Звільняємо місце і підселяємо за допомогою пробіотиків корисну мікрофлору. Її потрібно правильно годувати. Потрібно міняти харчування. Інакше довгострокового ефекту не буде, якщо він буде взагалі.
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Не варто приймати їх одночасно з пробіотиками (мінімум дев'ять годин між прийомами).
Це не небезпечно, але з таким же успіхом ви можете їх просто викинути у відро для сміття. Адже ці засоби вбивають всі бактерії, а не тільки патогенні.
Адже якщо їх неправильно підібрати або помилитися з дозуванням, то можна спалити мікрофлору.
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Нутриціолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Особисто я люблю працювати монопрепаратами. При застосуванні комплексного препарату не завжди зрозуміло, яка трава дала позитивний ефект, а яка негативний.
Негативні ефекти у природних антибіотиків ще як є: головні болі, запаморочення, запори, діарея, нудота, поганий сон, здуття живота тощо. Тому я вам розповідаю загальну інформацію, а дозування підбираються строго індивідуально. Довіряйте своє здоров'я фахівцям і будьте здорові.
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