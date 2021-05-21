Травы от грибков и паразитов: диетолог дала список природных антибиотиков

Природные антибиотики - это травы, которые имеют противогрибковый, противопаразитарный и противобактериальный эффекты. Хотя они и отлично помогают, а также доступны в интернете и аптеках, употреблять их стоит с осторожностью.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Катерина Йенсен.
Например: тимьян, орегано, черный орех, кора муравьиного дерева, листья оливы, чеснок - это самые распространенные и действенные.
У каждой травы есть свои показания. Например, чеснок и кора муравьиного дерева - лучше справляются грибковыми инфекциями типа цистита и молочницы, а тимьян и орегано - в большей степени обладают антипаразитарным действием. Плюс ко всему орегано практически не действует на бактерии (только грибки и паразиты). Листья оливы - универсальные на все случаи жизни.
В натуральном виде необходимо съесть очень много этих продуктов, чтобы добиться хоть какого-то эффекта.
Природными антибиотиками мы убиваем микрофлору. Освобождаем место и подселяем при помощи пробиотиков полезную микрофлору. Ее нужно правильно кормить. Нужно менять питание. Иначе долгосрочного эффекта не будет, если он будет вообще.
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Не стоит принимать их одновременно с пробиотиками (минимум девять часов между приемами).
Это не опасно, но с таким же успехом вы можете их просто выкинуть в мусорное ведро. Ведь эти средства убивают все бактерии, а не только патогенные.
Ведь если их неправильно подобрать или ошибиться с дозировкой, то можно сжечь микрофлору.
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Нутрициолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Лично я люблю работать монопрепаратами. При применении комплексного препарата не всегда понятно - какая трава дала положительный эффект, а какая отрицательный.
Отрицательные эффекты у природных антибиотиков еще как есть: головные боли, головокружение, запоры, диарея, тошнота, плохой сон, вздутие живота и т. д. Поэтому я вам рассказываю общую информацию, а дозировки подбираются строго индивидуально. Доверяйте свое здоровье специалистам и будьте здоровы.
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