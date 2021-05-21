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Травы от грибков и паразитов: диетолог дала список природных антибиотиков

Автор: Татьяна Турчаникова

Природные антибиотики - это травы, которые имеют противогрибковый, противопаразитарный и противобактериальный эффекты. Хотя они и отлично помогают, а также доступны в интернете и аптеках, употреблять их стоит с осторожностью.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и нутрициолог Катерина Йенсен.

Например: тимьян, орегано, черный орех, кора муравьиного дерева, листья оливы, чеснок - это самые распространенные и действенные.

Что нужно знать о природных антибиотиках

  • Это такое же серьезное средство, как и фармацевтические препараты.

У каждой травы есть свои показания. Например, чеснок и кора муравьиного дерева - лучше справляются грибковыми инфекциями типа цистита и молочницы, а тимьян и орегано - в большей степени обладают антипаразитарным действием. Плюс ко всему орегано практически не действует на бактерии (только грибки и паразиты). Листья оливы - универсальные на все случаи жизни.

  • Принимать их нужно в капсулах.

В натуральном виде необходимо съесть очень много этих продуктов, чтобы добиться хоть какого-то эффекта.

  • "Работают" в совокупности с правильно подобранным питанием и пробиотиками.

Природными антибиотиками мы убиваем микрофлору. Освобождаем место и подселяем при помощи пробиотиков полезную микрофлору. Ее нужно правильно кормить. Нужно менять питание. Иначе долгосрочного эффекта не будет, если он будет вообще.

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  • Не стоит принимать их одновременно с пробиотиками (минимум девять часов между приемами).

Это не опасно, но с таким же успехом вы можете их просто выкинуть в мусорное ведро. Ведь эти средства убивают все бактерии, а не только патогенные.

  • Должны подбираться специалистом.

Ведь если их неправильно подобрать или ошибиться с дозировкой, то можно сжечь микрофлору.

Нутрициолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Лично я люблю работать монопрепаратами. При применении комплексного препарата не всегда понятно - какая трава дала положительный эффект, а какая отрицательный.

Отрицательные эффекты у природных антибиотиков еще как есть: головные боли, головокружение, запоры, диарея, тошнота, плохой сон, вздутие живота и т. д. Поэтому я вам рассказываю общую информацию, а дозировки подбираются строго индивидуально. Доверяйте свое здоровье специалистам и будьте здоровы.

Напомним, раньше мы писали, какие сахарозаменители наименее опасные для здоровья.

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