Травы от грибков и паразитов: диетолог дала список природных антибиотиков

Что нужно знать о природных антибиотиках

Это такое же серьезное средство, как и фармацевтические препараты.

У каждой травы есть свои показания. Например, чеснок и кора муравьиного дерева - лучше справляются грибковыми инфекциями типа цистита и молочницы, а тимьян и орегано - в большей степени обладают антипаразитарным действием. Плюс ко всему орегано практически не действует на бактерии (только грибки и паразиты). Листья оливы - универсальные на все случаи жизни.

Принимать их нужно в капсулах.

В натуральном виде необходимо съесть очень много этих продуктов, чтобы добиться хоть какого-то эффекта.

"Работают" в совокупности с правильно подобранным питанием и пробиотиками.

Природными антибиотиками мы убиваем микрофлору. Освобождаем место и подселяем при помощи пробиотиков полезную микрофлору. Ее нужно правильно кормить. Нужно менять питание. Иначе долгосрочного эффекта не будет, если он будет вообще.

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Не стоит принимать их одновременно с пробиотиками (минимум девять часов между приемами).

Это не опасно, но с таким же успехом вы можете их просто выкинуть в мусорное ведро. Ведь эти средства убивают все бактерии, а не только патогенные.

Должны подбираться специалистом.

Ведь если их неправильно подобрать или ошибиться с дозировкой, то можно сжечь микрофлору.

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Нутрициолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Лично я люблю работать монопрепаратами. При применении комплексного препарата не всегда понятно - какая трава дала положительный эффект, а какая отрицательный.

Отрицательные эффекты у природных антибиотиков еще как есть: головные боли, головокружение, запоры, диарея, тошнота, плохой сон, вздутие живота и т. д. Поэтому я вам рассказываю общую информацию, а дозировки подбираются строго индивидуально. Доверяйте свое здоровье специалистам и будьте здоровы.