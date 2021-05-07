Тренд літа 2021: стиліст показала, як носити спідницю в білизняному стилі

Цей предмет гардероба зустрічається на вулицях не так часто - і даремно! Спідниця у білизняному стилі запросто зробить з кожної шикарну жінку.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.
"Зараз перегляньте останні 20 фотографій у своєму телефоні. У що ви одягнені? Джинси, худі з треніками, офісний костюм, атласна або шовкова спідниця. Здається мені, що останній варіант зустрінеться найрідше", - написала стилістка.
Вона додала, що атласна або шовкова спідниця - універсальна подружка в гардеробі кожної.
"Вона із задоволенням сходить з вами в ресторан, на побачення або будь-який інший захід. Але більше всього на світі вона любить повсякденні виходи! Візьміть будь-яке фото з телефону. Подумки замініть джинси або треники спідницею - і вуаля! Образи на кожен день готові", - порадила стилістка.
Як носити спідницю в білизняному стилі в 2021 році (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Нагадаємо, стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ.
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