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Тренд літа 2021: стиліст показала, як носити спідницю в білизняному стилі

Автор: Тетяна Турчанікова

Цей предмет гардероба зустрічається на вулицях не так часто - і даремно! Спідниця у білизняному стилі запросто зробить з кожної шикарну жінку.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.

"Зараз перегляньте останні 20 фотографій у своєму телефоні. У що ви одягнені? Джинси, худі з треніками, офісний костюм, атласна або шовкова спідниця. Здається мені, що останній варіант зустрінеться найрідше", - написала стилістка.

Вона додала, що атласна або шовкова спідниця - універсальна подружка в гардеробі кожної.

"Вона із задоволенням сходить з вами в ресторан, на побачення або будь-який інший захід. Але більше всього на світі вона любить повсякденні виходи! Візьміть будь-яке фото з телефону. Подумки замініть джинси або треники спідницею - і вуаля! Образи на кожен день готові", - порадила стилістка.

Як носити спідницю в білизняному стилі влітку 2021

  • З піджаком і грубим взуттям

  • Зі светром-оверсайз, для прохолодного вечора

  • І з кросівками, і з босоніжками

  • З худі з яскравими принтами

  • Світла спідниця в білизняному стилі буде особливо актуальною

  • Спідниці яскравих кольорів - теж в тренді

Як носити спідницю в білизняному стилі в 2021 році (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ.

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